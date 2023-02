Biathlon-WM in Oberhof Partyzug Herrmann-Wick steuert die nächste Feier an

Das trübe Wetter mit dichtem Nebel und Platz 55 von Benedikt Doll waren am Samstag zwar ein kleiner Dämpfer für die 14.000 Zuschauer und die Mannschaft des Deutschen Skiverbandes, konnten die Party in Oberhof aber nicht bremsen. Immerhin stand am Abend die große Siegerehrung für Herrmann-Wick auf der Medal Plaza im Oberhofer Kurpark an. Schon lange vorher versammelten sich Hunderte an den Getränke- und Imbissbuden vor und auf dem Feierplatz. Einigen war schon deutlich anzumerken, dass ihre Party nicht gerade erst gestartet war. Aus den Lautsprechern klang wie schon in der Arena Schlagermusik. Was ganz den Musikgeschmack der 34-jährigen Sprintweltmeisterin getroffen haben dürfte. Die macht schließlich kein Geheimnis daraus, dass vor den Wettkämpfen vor allem Schlager- und Partymusik auf ihrer Playlist steht. Und den inzwischen schon inoffiziellen deutschen WM-Song über den Zug ohne Bremsen von Lorenz Büffel, Malle Anja und Mia Julia Brückner hatte Herrmann-Wick höchstpersönlich für die Vorstellung des deutschen Teams bei der Eröffnungsfeier auserwählt.