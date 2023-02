Starke Teamleistung Biathletin Herrmann-Wick feiert nach Silber ihre Teamkolleginnen

Als Gejagte ging es für Denise Herrmann-Wick am Sonntag in das Verfolgungsrennen der Biathlon-WM in Oberhof. Mit der Lockerheit aus dem Sprint-Sieg wollte die Deutsche den Wettkampf angehen. „Das ist wieder ein neuer Wettkampf, man muss sich alles neu erarbeiten“, hatte die Sprint-Weltmeisterin vor dem Rennen gesagt. Wissend, dass ihre Ausgangsposition eine gute für das nächste Edelmetall war.„Da gibt es eigentlich nur Vollgas und Attacke, die Nummer eins verteidigen. Die anderen sind in der Jäger-Position“, sagte auch DSV-Sportdirektor Felix Bitterling.