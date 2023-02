Flower Ceremony in Oberhof Warum die neuen Biathlon-Weltmeister keine Blumen bekommen

Was es damit auf sich hat? Die Veranstalter der Weltmeisterschaft schenken den neuen Weltmeisterinnen und Weltmeistern gleich einen ganzen Baum. Damit wollen sie auch ihr Nachhaltigkeitsziel unterstützen und betonen. Im vergangenen Herbst haben sie eine Baum-Allee zwischen der Arena am Rennsteig und der Skisporthalle in Oberhof gepflanzt. Mit einem Baum für jeden der zwölf neuen Titelträger, die es am Ende dieser Biathlon-WM geben wird. Sie alle werden mit einem Foto und ihrem Namen an einem Baum verewigt. Ein dreizehnter Name soll zudem am Abschlusstag der WM enthüllt werden. „Wem dieses Schild gewidmet ist, ist noch ein Geheimnis “, sagt der Geschäftsführer der Oberhofer Sport und Event GmbH und stellvertretende OK-Chef, Bernd Wernicke. Die Allee ergänzt dann den schon vorhandenen sieben Kilometer langen Rundgang „Allee der Olympiasieger und Weltmeister“.