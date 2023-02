Biathlon-WM in Oberhof Kühn liefert ausgerechnet im Nebel sein bestes Saisonrennen

Was ist also sein Plan für das nächste WM-Rennen? „Schauen, was die Beine hergeben und möglichst gut schießen“, sagt er kurz und knapp. Und fügt dann doch an: „Ich glaube, ich habe letztes Jahr sehr, sehr gute Sprints gemacht und immer schlechte Verfolger. Dieses Jahr war es bisher andersrum. Jetzt habe ich einen guten Sprint gemacht, schauen wir, was morgen passiert. Aber ich war jetzt bei ein paar WMs und bei Olympia und habe die Sprints immer richtig in die Hose gesetzt, deswegen bin ich erst mal froh, dass es heute ganz gut war und dann schauen wir mal morgen.“