Schwierige Bedingungen in Oberhof Deutsche Biathleten ziehen Niete in Windlotterie – Frankreich überrascht Bö

Vor allem die Franzosen: Quentin Fillon Maillet und seine Kollegen (1+9) hielten vor 23.500 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Rennsteig sogar die klar favorisierten Norweger (+38,9 Sekunden/2+14) um Überflieger Johannes Thingnes Bö in Schach und siegten in der Staffel erstmals seit über zwei Jahren. Bronze ging an Schweden (+1:39,9 Minuten/1+13). Bö verpasste damit im sechsten Rennen in Oberhof sein sechstes Gold. Norwegen hatte die letzten sieben Staffeln in Folge gewonnen.