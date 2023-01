Debütanten im Aufgebot Das ist das deutsche Team für die Biathlon-WM 2023

Vor allem Kebingers Nominierung war bis zum Weltcup in Antholz nicht zu erwarten. Die 25-Jährige zeigte sich dort aber nach einem schwierigen Saisonstart in guter Form und erfüllte mit Platz zehn in der Verfolgung zumindest die halbe WM-Norm. Auch in der Staffel überzeugte die Biathletin aus Garmisch-Partenkirchen. Im November hatte sie noch pausieren müssen, weil sie erkrankt war. Über den Deutschland-Cup musste sie sich dann für den auch nur zweitklassigen IBU-Cup qualifizieren, wo sie dann aber einen Sieg und Podestplätze feiern konnte und sich für den Weltcup empfahl. Sie profitiert nun vom Ausfall von Franziska Preuß.