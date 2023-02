Weltmeisterin im Sprint Das neue Erfolgsrezept von Biathletin Herrmann-Wick

In der Saison 2022/23 ist das völlig anders. Die inzwischen 34-Jährige ist so gelassen wie vielleicht noch nie in ihrer Biathlonlaufbahn. Natürlich, nach dem Olympiasieg 2022 im Einzel in Peking muss sie niemandem mehr etwas beweisen. Alles, was jetzt noch kommt, ist eine Zugabe. Doch schon in Peking trat die Deutsche mit einem andere Selbstverständnis auf. Ganz offen hatte sie vorher klar gemacht, dass sie ihre Saison voll auf die Winterspiele ausgerichtet hat. Dass sie in Peking in Topform sein wolle, nicht zwingend zum Start der Weltcupsaison. Dafür ging sie, abseits ihrer Teamkolleginnen, mit eigenen Höhentrainingslagern während der Saison auch einen etwas anderen Weg. Auf diesen Plan vertraute sie. Und es hat funktioniert.