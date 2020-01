Hildebrand nicht dabei : Biathlet Lesser darf trotz fehlender Norm zur WM nach Antholz

Erik Lesser beim Weltcup in Pokljuka. Foto: dpa/Darko Bandic

Berlin Elf deutsche Skijäger sind bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Antholz Mitte Februar dabei. Erik Lesser hat es auch ohne Norm geschafft, Franziksa Hildebrand dagegen wurde nicht ins WM-Team berufen.

Auch ohne erfüllte WM-Norm und mit zuletzt schwacher Laufform ist Erik Lesser bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Antholz dabei. Der 31-Jährige wurde ins Aufgebot für die Welttitelkämpfe im Südtiroler Biathlon-Mekka vom 13. bis 24. Februar berufen, wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwoch mitteilte. Lesser, seit 2013 bei jedem Großereignis im Team, hatte im letzten Rennen vor der WM mit Rang 14 im Massenstart von Pokljuka die halbe Norm erfüllt - es war sein mit Abstand bestes Saisonresultat. Wahrscheinlich wird der zweimalige Weltmeister aber nur einen Einsatz in der Single-Mixed-Staffel erhalten.