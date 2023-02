Doll meldet sich zurück Bö auch im „knüppelharten“ Einzel unschlagbar

Seriensieger Bö schwebt derweil weiter in eigenen Sphären über den Schnee. Der Dominator darf weiter von der perfekten WM mit siebenmal Gold träumen. In seinem vierten Oberhof-Rennen landete der 29-Jährige zum vierten Mal ganz oben - und stellte bei seinem insgesamt 16. WM-Sieg einen Rekord ein: Als bislang Einziger hatte der inzwischen zurückgetretene Franzose Martin Fourcade 2016 während einer Biathlon-WM viermal nacheinander Gold geholt. Mit einem weiteren Sieg in der Single-Mixed-Staffel am Donnerstag (15.10 Uhr/ARD und Eurosport) könnte Bö ihn überflügeln.