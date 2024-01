TV-Übertragung, Termine, Medaillenspiegel Alle Informationen zur Biathlon-Weltmeisterschaft

Die deutschen Biathletinnen und Biathleten kämpfen mit zwölf Starterinnen und Startern bei der WM um Medaillen. Anders als im vergangenen Jahr bei der Heim-WM in Oberhof geht das DSV-Team mit gleich mehreren Titelkandidaten in die Weltmeisterschaft. Bei den Männern gelangen sowohl Benedikt Doll als auch Philipp Nawrath und Roman Rees in dieser Saison bereits Siege. Justus Strelow und Johannes Kühn sind ebenfalls in guter Form und schafften es schon auf das Podest. Strelow gewann bei der WM-Generalprobe in Antholz zudem zusammen mit Vanessa Voigt die Single-Mixed-Staffel.

Nicht nur in der Staffel zeigte Voigt zuletzt wieder eine Topleistung. Nach einigen Rückschlägen in dieser Saison scheint die Oberhoferin wieder sicherer im Schießen und in guter Laufform zu sein. Größte Medaillenhoffnung bei den deutschen Biathletinnen ist aber Franziska Preuß, auch wenn sie zuletzt erneut krank ausfiel. Bisher haben sie die gesundheitlichen Probleme nicht zurückgeworfen.

Sophia Schneider, Janina Hettich-Walz und Hanna Kebinger gehören ebenfalls zu erweiterten Weltspitze. Bei der WM 2023 gewann die inzwischen zurückgetretene Denise Herrmann-Wick den einzigen Titel für das deutsche Team. Mit der Teamstärke in diese Winter haben vor allem die DSV-Staffeln gute Chancen auf Edelmetall. Aber auch in den Einzelrennen sind Medaillen drin. Rufen Preuß, Doll und Co. nicht nur in der Loipe ihre Bestleistung ab, sondern auch am Schießstand, sind auch WM-Titel drin.