Neue Startplatz-Regel Darum darf Deutschland fünf Starterinnen für den WM-Sprint aufstellen

Grund ist eine im Sommer 2022 neu eingeführte Regel der Internationalen Biathlon Union (IBU). Die besagt, dass Nationalverbände, die in der aktuellen Gesamtweltcup-Wertung eine Biathletin oder einen Biathleten in den Top 15 haben, fünf Plätze bei dem WM-Rennen belegen dürfen. So solle dafür gesorgt werden, dass alle Top-Athleten bei dem Rennen dabei sind. Wer dann auch noch den Titelverteidiger oder Olympiasieger in der jeweiligen Disziplin stellt, darf sogar sechs Starter nominieren, erklärt Felix Bitterling, Sportdirektor des deutschen Biathlon-Teams. Die Regelung für die Olympiasieger gilt nur bei der WM 2023. Zudem dürfen die Titelverteidiger in der Verfolgung ebenfalls im Sprint zusätzlich zur nationalen Quote an den Start gehen.