Zeitplan & Termine So sehen Sie die Biathlon-WM 2023 im TV und Stream

Die Weltmeisterschaft der Biathleten findet jedes Jahr statt. Ausnahmen sind Jahre, in denen Olympische Winterspiele stattfinden wie in der vergangenen Wintersaison 2022. In dieser Saison wird es für das deutsche Biathlon-Team eine Heim-WM. Die Sportlerinnen und Sportler kämpfen in Oberhof um die Medaillen. Die Wettbewerbe werden vom 9. bis 19. Februar 2023 ausgetragen. Oberhof ist regelmäßig auch Weltcup-Ort und eine echte Biathlon-Hochburg. Gelgen ist der Ort im Thüringer Wald. Das Biathlonstadion dort wird mit den Zehntausenden Fans auch bei der WM wieder zu einem Hexenkessel werden.