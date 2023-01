Bö, Röiseland, Herrmann-Wick Biathlon-WM 2023: die Favoriten auf die Titel und Medaillen

Denise Herrmann-Wick

Bei den Frauen will aus dem deutschen Team Denise Herrmann-Wick um Edeltmetall laufen. Die 34-Jährige hat 2022 mit ihrem Olympiasieg gezeigt, dass sie pünktlich zum Saisonhöhepunkt in Bestform sein kann. So ging sie es auch für die Heim-WM in Oberhof an, auf die sie ihre Vorbereitung ausgerichtet hat. Im Weltcup konnte sie in diesem Winter einen Wettkampf gewinnen. WM-Gold ist aber das große Ziel.