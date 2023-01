Ergebnisse im Überblick Alle Resultate der Biathlon-WM 2023 in Oberhof

In dieser Biathlon-Saison steht wieder eine Weltmeisterschaft als Saisonhöhepunkt auf dem Programm. Und für die Biathletinnen und Biathleten des Deutschen Skiverbandes wird es eine ganze besondere. Denn für Denise Herrmann-Wick, Franziska Preuß, Benedikt Doll und Co. geht es für heimischen Publikum in der Biathlon-Hochburg Oberhof um die WM-Medaillen. Die internationale Biathlon-Elite darf sich im Thüringer Wald auf wahre Festspiele und einen Hexenkessel freuen.