TV-Übertragung, Termine, Medaillenspiegel : Das müssen Sie zur Biathlon-WM 2023 wissen

Service Düsseldorf Die Biathlon-WM 2023 findet in Deutschland statt. In Oberhof kämpfen die Biathleten ab dem 8. Februar 2023 wieder um WM-Medaillen. Wann finden die Rennen statt? Wer ist dabei? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wann und wo findet die Biathlon-WM 2023 statt?

Die Weltmeisterschaft der Biathleten findet jedes Jahr statt. Es sei denn, es finden Olympische Winterspiele statt - wie in der vergangenen Saison In dieser Saison kämpfen die Sportler bei der Biathlon-WM 2023 in Oberhof um die Medaillen. Dür die deutschen Biathletinnen und Biathleten wird es somit ein Heimspiel. Die Wettbewerbe werden vom 8. bis 19. Februar 2023 ausgetragen. Oberhof ist regelmäßig auch Weltcup-Ort und liegt im Thüringer Wald.

Welche deutschen Teilnehmer sind bei der Biathlon-WM dabei?

Das steht aktuell noch nicht fest. Die deutschen Biathletinnen und Biathleten müssen sich erst noch über ihre Ergebnisse im Weltcup für die Heim-WM in Oberhof qualifizieren.

Zeitplan der Biathlon-WM 2023 – das sind die Termine

Die Biathlon-WM 2023 startet am Mittwoch, 8. Februar um 14.15 Uhr mit der Mixed-Staffel. Neben der Team-Staffel am Samstag, 18. Februar, gehören die Verfolgungsrennen der Herren und Frauen am Sonntag, 12. Februar, und der Massenstart am Sonntag, 19. Februar, zu den Highlights der Weltmeisterschaft.

Wo wird die Biathlon-WM 2023 im TV übertragen?

Die Wettbewerbe der Biathlon-WM 2023 werden live bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern ARD und ZDF sowie bei Eurosport übertragen. Eurosport überträgt alle Wettbewerbe der Weltmeisterschaft in Pokljuka.

Wo ist die Biathlon-WM 2023 im Live-Stream zu sehen?

ARD und ZDF berichten von der Biathlon-WM auch im Live-Stream. Dort werden alle Wettbewerbe im Internet gestreamt.

Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf die Biathlon-WM aus?

Stand jetzt kann die Weltmeisterschaft in Oberhof mit Zuschauern und ohne größere Einschränkungen stattfinden.

Wer sind die Favoriten bei der Biathlon-WM 2023 bei den Herren?

Bei den Biathleten ist erneut der Norweger Johannes Thingnes Boe einer der Favoriten. Topfavorit ist vor der Saison aber der Franzose und Olympiasieger Quentin Fillon Maille. Tarje Bö und der Schwede Sebastian Samuelsson sind ebenfalls Titelkandidaten. Die Deutschen um Benedikt Doll und gehören vor der Saison nicht zum engeren Kreis der Topfavoriten, wollen aber gerade bei der Heim-WM für Überraschungen sorgen und zu alter Stärke finden.



Wer sind die Favoriten bei der Biathlon-WM 2023 bei den Frauen?

Bei den Frauen darf sich ebenfalls Norwegen Hoffnungen auf WM-Titel machen. Wie gut Marte Olsbu Roiseland in dieser Saison nach ihrer Gürtelrosen-Erkrankung aus dem September ist, muss sich aber erst zeigen. Biathlon-Star Tiril Eckhoff droht diese Saison zu verpassen. Sie leidet an den Folgen einer Corona-Infektion und konnte bisher nicht mit dem Team trainieren. Die Deutsche Franziska Preuß will bei der Heim-WM wieder zu den Topbiathletinnen zählen. Aber auch sie muss gesund bleiben. Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick war im Sommer in guter Form und ist eine der Medaillenkandidatinnen.

Medaillengewinner der vergangenen Biathlon-WM 2021 in Pokljuka

Mittwoch, 10 Februar 2021, 15 Uhr: Mixed-Staffel (4x7,5 km)

Gold: Norwegen (Sturla Holm Laegreid, Johannes Thingnes Bö, Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Röiseland) 1:20:19,3 Std./0 Strafrd.+11 Schießf.;

Silber: Österreich (David Komatz, Simon Eder, Dunja Zdouc, Lisa Theresa Hauser) +27,0 Sek./0+2;

Bronze: Schweden (Sebastian Samuelsson, Martin Ponsiluoma, Linn Persson, Hanna Öberg) +30,6/0+8;

4. Ukraine +31,1/0+8;

5. Frankreich +46,2/1+10;

6. Italien +58,9/0+6;

7. Deutschland (Erik Lesser/Frankenhain, Arnd Peiffer/Clausthal-Zellerfeld, Denise Herrmann/Oberwiesenthal, Franziska Preuß/Haag) +1:04,9 Min./0+11;

8. Kanada +2:06,0/0+6;

9. Russland +2:11,4/2+9;

10. Schweiz +2:38,5/1+9

Freitag, 12. Februar 2021, 14.30 Uhr: Sprint der Männer (10 km)

Gold: Martin Ponsiluoma (Schweden) 24:41,1 Min./0 Schießf.

Silber: Simon Desthieux (Frankreich) +11,2 Sek./0

Bronze: Emilien Jacquelin (Frankreich) +12,9/1

4. Johannes Dale (Norwegen) +22,4/1; 5. Johannes Thingnes Bö (Norwegen) +22,5/2; 6. Quentin Fillon Maillet (Frankreich) +23,9/1; 7. Sturla Holm Laegreid (Norwegen) +25,7/0; 8. Sebastian Samuelsson (Schweden) +26,7/1; 9. Tarjei Bö (Norwegen) +28,2/1; 10. Eduard Latypow (Verband Russland) +33,3/1; ... 36. Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) +1:37,2 Min./2; 39. Benedikt Doll (Breitnau) +1:43,7/4; 45. Johannes Kühn (Reit im Winkl) +1:57,3/4; 66. Erik Lesser (Frankenhain) +2:21,6/2

Samstag, 13. Februar 2021, 14.30 Uhr: Sprint der Frauen (7,5 km)

Gold: Tiril Eckhoff (Norwegen) 21:18,7 Minuten (0 Strafrunden)

Silber: Anais Chevalier-Bouchet (Frankreich) +12,0 (1)

Bronze: Hanna Sola (Belarus) +14,4 (0)

4. Denise Herrmann (Oberwiesenthal) +22,3 (1), 5. Lisa Vittozzi (Italien) +37,7 (0), 6. Marte Olsbu Röiseland (Norwegen) +43,5 (2), 7. Lena Häcki (Schweiz) +49,5 (1), 8. Franziska Preuß (Haag) +50,4 (1), 9. Lisa Theresa Hauser (Österreich) +50,5 (2), 10. Hanna Öberg (Schweden) +58,8 (1), ... 12. Vanessa Hinz (Schliersee) +1:08,5 (1), ... 31. Janina Hettich (Schönwald) +1:52,2 (2)

Sonntag, 14. Februar 2021: 13.15 Uhr: Verfolgung der Männer (12,5 km), Verfolgung der Frauen (10 km)

Verfolgung der Männer

Gold: Emilien Jacquelin (Frankreich) 31:22,1 Minuten (0 Strafrunden)

Silber: Sebastian Samuelsson (Schweden) +7,3 (0)

Bronze: Johannes Thingnes Bö (Norwegen) +8,1 (2)

4. Quentin Fillon Maillet +32,5 (2), 5. Simon Desthieux (beide Frankreich) +41,9 (1), 6. Sturla Holm Lägreid (Norwegen) +57,9 (1), 7. Eduard Latypow (RBU)* +1:35,1 (2), 8. Artem Pryma (Ukraine) +2:00,6 (3), 9. Simon Eder (Österreich) +2:03,8 (1), 10. Andrejs Rastorgujevs (Lettland) +2:12,1 (3), ... 20. Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) +2:58,0 (4), ... 31. Benedikt Doll (Breitnau) +3:34,4 (6), ... 41. Johannes Kühn (Reit im Winkl) +4:45,8 (7)

Verfolgung der Frauen

Gold: Tiril Eckhoff (Norwegen) 30:38,1 Minuten (2 Strafrunden)

Silber: Lisa Theresa Hauser (Österreich) +17,3 (1)

Bronze: Anais Chevalier-Bouchet (Frankreich) +33,0 (2)

4. Dorothea Wierer (Italien) +45,2 (0), 5. Franziska Preuß (Haag) +49,3 (2), 6. Vanessa Hinz (Schliersee) +1:05,1 (0), 7. Olena Pidhruschna (Ukraine) +1:13,9 (0), 8. Denise Herrmann (Oberwiesenthal) +1:16,3 (3), 9. Marte Olsbu Röiseland (Norwegen) +1:26,5 (3), 10. Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegen) +1:34,1 (2), ... 34. Janina Hettich (Schönwald) +3:30,0 (3)

Dienstag, 16. Februar 2021, 12.05 Uhr: Einzel der Frauen (15 km)

Gold: Marketa Davidova (Tschechien) 42:27,7 Minuten (0 Strafminuten)

Silber: Hanna Öberg (Schweden) +27,9 Sekunden (1)

Bronze: Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegen) +1:04,0 Minuten (1)

4. Lisa Theresa Hauser (Österreich) +1:52,2 (2), 5. Swetlana Mironowa (RBU)* +2:05,8 (2), 6. Selina Gasparin (Schweiz) +2:09,6 (2), 7. Franziska Preuß (Haag) +2:14,4 (2), 8. Irene Cadurisch (Schweiz) +2:15,2 (1), 9. Dorothea Wierer (Italien) +2:20,2 (2), 10. Julia Schwaiger (Österreich) +2:20,8 (1), ... 15. Denise Herrmann (Oberwiesenthal) +2:29,7 (2), ... 33. Vanessa Hinz (Schliersee) +4:16,9 (3), 34. Maren Hammerschmidt (Winterberg) +4:20,7 (2)

Mittwoch, 17. Februar 2021, 14.30 Uhr: Einzel der Männer (20 km)

Gold: Sturla Holm Lägreid (Norwegen) 49:27,6 Minuten (0 Strafminuten)

Silber: Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) +16,9 (0)

Bronze: Johannes Dale (Norwegen) +40,9 (1)

4. Quentin Fillon Maillet (Frankreich) +1:12,9 (2), 5. Johannes Thingnes Bö (Norwegen) +1:13,5 (2), 6. Said Karimulla Chalili (RBU)* +1:45,3 (0), 7. Simon Eder (Österreich) +1:59,7 (1), 8. Benedikt Doll (Breitnau) +2:06,9 (2), 9. Artem Pryma (Ukraine) +2:31,2 (1), 10. Roman Rees (Schauinsland) +2:31,6 (1), ... 24. Johannes Kühn (Reit im Winkl) +3:58,1 (3)

Donnerstag, 18. Februar 2021, 15.15 Uhr: Single-Mixed-Staffel (4x3 + 1,5 km)

Gold: Frankreich (Guigonnat, Simon) 36:42,4 Minuten (0 Strafrunden/5 Nachlader)

Silber: Norwegen (J.T. Bö, Eckhoff) +2,8 (0/9)

Bronze: Schweden (Samuelsson, H. Öberg) +22,6 (0/8)

4. Ukraine (Pryma, Blaschko) +35,9 (0/2), 5. Italien (Hofer, Wierer) +55,2 (1/6), 6. Österreich (Eder, Hauser) +1:03,5 (1/7), 7. Deutschland (Erik Lesser/Frankenhain, Franziska Preuß/Haag) +1:21,2 (1/10), 8. Kanada (Gow, Lunder) +1:24,4 (0/6), 9. Schweiz (Weger, Cadurisch) +1:50,2 (1/9), 10. Estland (Zahkna, Talihärm) +1:56,4 (1/7)

Samstag, 20. Februar 2021:

Gold: Norwegen (Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff, Ida Lien, Marte Olsbu Röiseland) 1:10:39,0 Std./0 Strafrd.+11 Schießf.;

Silber: Deutschland (Vanessa Hinz/Schliersee, Janina Hettich/Schönwald im Schwarzwald, Denise Herrmann/Oberwiesenthal, Franziska Preuß/Haag) +8,8 Sek./0+5;

Bronze: Ukraine (Anastassija Merkuschina, Julia Dschima, Darja Blaschko, Olena Pidgruschna) +9,2/0+7;

4. Belarus +28,8/0+8; 5. Schweden +47,9/0+9; 6. Polen +52,1/0+6; 7. Österreich +1:04,3 Min./0+15; 8. Frankreich +1:15,2/0+5; 9. Italien +1:28,1/0+9; 10. Tschechien +1:40,4/0+6

Samstag, 20. Februar 2021: 15 Uhr: Staffel der Männer (4x7,5 km)

Gold: Norwegen (Sturla Holm Laegreid, Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö, Vetle Sjaastad Christiansen) 1:12:27,4 Std./0 Strafrd.+8 Schießf.;

Silber: Schweden (Peppe Femling, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson) +33,1 Sek./0+7;

Bronze: Russischer Verband (Verband Russland - Said Karimulla Khalili, Matwej Jelissejew, Alexander Loginow, Eduard Latypow) +50,9/0+5;

4. Frankreich +1:02,0 Min./1+11; 5. Ukraine +1:12,7/0+4; 6. Italien +1:35,5/2+14; 7. Deutschland (Erik Lesser/Frankenhain, Roman Rees/Freiburg im Breisgau, Arnd Peiffer/Clausthal-Zellerfeld, Benedikt Doll/Breitnau) +1:43,2/0+4; 8. Slowenien +1:44,3/0+8; 9. Belarus +2:25,4/0+9; 10. Österreich +2:31,1/1+6

Sonntag, 21. Februar 2021: 12.30 Uhr: Massenstart der Frauen (12,5 km)

Gold: Lisa Theresa Hauser (Österreich) 36:05,7 Min./0 Schießf.;

Silber: Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegen) +21,7 Sek./1;

Bronze: Tiril Eckhoff (Norwegen) +23,0/3;

4. Marte Olsbu Röiseland (Norwegen) +23,6/1; 5. Lisa Vittozzi (Italien) +48,9/1; 6. Franziska Preuß (Haag) +52,6/2; 7. Hanna Öberg (Schweden) +57,7/2; 8. Dorothea Wierer (Italien) +1:05,3 Min./3; 9. Baiba Bendika (Lettland) +1:14,3/2; 10. Vanessa Hinz (Schliersee) +1:21,2/1

Medaillenspiegel der Biathlon-WM 2023

Wer steht ganz oben im Medaillenspiegel der Biathlon-WM 2023? Wie oft holte Deutschland in Oberhof Edelmetall?

Hier finden Sie bei den WM den aktuellen Medaillenspiegel.