Biathlon-WM Herrmann-Wick enttäuscht zum Abschluss mit Platz 24 – Kebinger Zwölfte

Herrmann-Wick hatte zuvor am Rennsteig neben Gold im Sprint noch jeweils Silber in der Verfolgung und mit der Staffel gewonnen. Die Thüringerin Vanessa Voigt (3/+2:46,8) schaffte mit Rang 23 bei ihrer Heim-WM ihr zweitbestes Ergebnis, die bisher so starke Sophia Schneider (5/+3:26,1) zeigte mit Rang 27 ihr schwächstes Rennen von Oberhof.