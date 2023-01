Weltmeisterschaft in Oberhof Das sind die Medaillenfavoriten bei der Biathlon-WM 2023

Die Franzosen hoffen neben Maillet auf Emilien Jacquelin. Die Deutschen rechnen sich über ihre Ausgeglichenheit im Team Chancen aus und haben zuletzt in Ruhpolding in der Staffel gezeigt, dass sie mindestens um Platz zwei laufen können. Insgesamt müssen die Schießleistungen in Oberhof bei den DSV-Athleten noch besser werden.