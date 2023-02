Ex-Weltmeisterin Franziska Preuß muss den nächsten gesundheitlichen Rückschlag verkraften und verpasst den Biathlon-Weltcup in dieser Woche in Slowenien. „Letzte Woche hat es mich erneut mit Fieber, Halsschmerzen, Rotznase und hartnäckigem Husten erwischt“, schrieb die 28-Jährige am Montagabend bei Instagram: „Es ist bitter und ich bin absolut ratlos.“ Sie hoffe, „dass die Blutwerte schnellstmöglich wieder passen und ich wieder trainieren kann“, schrieb Preuß und ergänzte: „Aber wie heißt es so schön: Neues Jahr, neues Glück.“ Ob sie in der kommenden Woche beim Weltcup-Heimspiel in Ruhpolding antreten kann, blieb zunächst offen.