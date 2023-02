Hit der Kölner „Malle Anja“ Das ist das Lied, zu dem die deutschen Biathleten feiern

Wenn in Oberhof bei der Biathlon-WM dieser Tage Erfolge gefeiert werden, dann erklingt nicht etwa das Rennsteig-Lied oder „Stand up for the champions“, sondern ein Mallorca-Hit. Das verwundert in der Wintersport-Szene nun nicht wirklich. Ballermann- und Aprés-Ski-Songs dominieren die Playlist im Stadion. Nicht-Partyschlager-Begeisterten mag dieser Song vor der WM nicht wirklich geläufig gewesen sein. Inzwischen kennt mindestens die gesamte Biathlon-Welt dank Denise Herrmann-Wick den Titel „Der Zug hat keine Bremse“ und selbst die Fans aus Norwegen, Schweden, Tschechien oder der Ukraine haben die eingängigen Liedzeilen inzwischen verinnerlicht und singen sie mit. Das immer wiederkehrende „Döp, döp, döp“ ist ohnehin international verständlich und zudem ein Ohrwurm.