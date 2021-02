Zeitplan & Termine : So sehen Sie die Biathlon-WM 2021 im TV und Stream

Düsseldorf Wann und wo findet die Biathlon-WM 2021 statt? Wie sehen Sie die Rennen der Skijäger im Fernsehen und live im Stream? Hier finden Sie den Zeitplan und alle Termine der Weltmeisterschaften in Slowenien.

Wann und wo findet die Biathlon-WM 2021 statt?

Die Weltmeisterschaft der Biathleten findet jedes Jahr statt. In dieser Saison kämpfen die Sportler bei der Biathlon-WM 2021 in Pokljuka in Slowenien um die Medaillen. Die Wettbewerbe werden vom 10. bis 21. Februar 2021 ausgetragen. Poklejuka ist regelmäßig auch Weltcup-Ort und ist eine Hochebene in den Julischen Alpen im Triglav Nationalpark. Deswegen sagt man auch „auf Pokljuka“. Das Biathlonstadion liegt auf 1300 Metern Höhe.