Ergebnisse im Überblick : Alle Resultate der Biathlon-WM 2021 in Pokljuka

Alle Resultate der Biathlon-WM 2021 in Pokljuka

Service Pokljuka Bei der Biathlon-WM vom 10. bis 21. Februar im slowenischen Pokljuka geht es für die Athleten in sieben Disziplinen um WM-Medaillen. Drei Wettkämpfe davon sind Staffel-Wettbewerbe. Hier finden Sie alle Sieger, Medaillengewinner und Ergebnisse.

Die Norweger haben die Weltmeisterschaften in Antholz im vergangenen Jahr dominiert. Bei den Herren geht der Weg zum WM-Titel wohl auch in Slowenien nur über das starke norwegische Team. Bei den Frauen will Marte Olsbu Roiseland ihre Medaillen genauso verteidigen wie Dorothea Wierer. Hier finden Sie alle Ergebnisse aus Pokljuka.