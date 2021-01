TV-Übertragung, Termine, Medaillenspiegel : Das müssen Sie zur Biathlon-WM 2021 in Pokljuka wissen

Düsseldorf In Pokljuka kämpfen die Biathleten ab dem 10. Februar 2021 wieder um WM-Medaillen. Bei den Männern gibt es einen klaren Favoriten. Aber auch deutsche Sportler haben Chancen auf WM-Titel. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Biathlon-WM 2021.

Wann und wo findet die Biathlon-WM 2021 statt?

Die Weltmeisterschaft der Biathleten findet jedes Jahr statt. In dieser Saison kämpfen die Sportler bei der Biathlon-WM 2021 in Pokljuka in Slowenien um die Medaillen. Die Wettbewerbe werden vom 10. bis 21. Februar 2021 ausgetragen. Poklejuka ist regelmäßig auch Weltcup-Ort und ist eine Hochebene in den Julischen Alpen im Triglav Nationalpark. Deswegen sagt man auch „auf Pokljuka“. Das Biathlonstadion liegt auf 1300 Metern Höhe.