Marte Olsbu Röiseland war bei der WM 2020 in Antholz die große Gewinnerin und stellte mit Medaillen in allen sieben Wettkämpfen den WM-Rekord von Laura Dahlmeier ein. Auch in diesem Jahr ist sie in Slowenien die Topfavoritin. Die Norwegerin geht als Gesamtweltcupführende in die WM. Dort will sie Gold im Single und im Massenstart verteidigen - das könnten aber nicht die einzigen Titel bleiben.