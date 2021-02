Biathlon-WM 2021 : Peiffer will „mit Medaille nach Hause“

Arnd Peiffer. Foto: dpa/Sven Hoppe

Düsseldorf Arnd Peiffer ist Olympiasieger im Sprint und war Weltmeister. Vor dem WM-Rennen im slowenischen Pokljuka ist der Routinier die größte deutsche Medaillenhoffnung. Der Favorit ist aber ein anderer. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es braucht schon viel, um Arnd Peiffer ernsthaft aus der Ruhe zu bringen. Selbst die verkorkste Mixed-Staffel zum Auftakt der Biathlon-WM in Slowenien reicht dazu nicht aus. Der enttäuschende siebte Platz bedeutete am Mittwoch zwar einen klaren Fehlstart auf der Pokljuka, doch der 33 Jahre alte Routinier weiß mit all seiner Erfahrung: „Es gilt allgemein für den Biathlon-Sport, dass man lernen muss, schlechte Rennen zu analysieren einerseits, aber dann auch in nicht all zu langer Zeit abzuhaken und nach vorne zu blicken.“

Und da kommt das nächste Rennen in seiner Paradedisziplin genau richtig. Am Freitag (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) geht es im Sprint über zehn Kilometer um den ersten WM-Einzeltitel. Der Harzer ist in diesem Wettbewerb 2018 nicht nur Olympiasieger in Pyeongchang geworden, sondern war 2011 auch schon Weltmeister. Gold scheint allerdings mal wieder vergeben: Der Norweger Johannes Thingnes Bö ist in herausragender Form und hängte Peiffer in der Mixed-Staffel in der Loipe um fast schon erschreckende 45 Sekunden ab.

Dieser enorme Rückstand habe zwar ihn etwas geschockt, sagte Peiffer. Doch der Rest des Feldes hinter Bö ist insgesamt doch viel enger zusammen. „Nicht unzufrieden“ sei er mit seinem eigenen Auftakt gewesen, sagte Peiffer. Nur einen Nachlader brauchte er, konnte in der Loipe aber eben nicht mithalten. Zumindest das passt in die Serie negativer Erinnerungen an Slowenien. „Von den drei schlechtesten Rennen, die ich je gemacht habe, waren zwei in Pokljuka“, sagte Peiffer. In der Vergangenheit lag das meist daran, dass der Weltcup am Ende eines Trimesters lag, also die harte dritte Weltcup-Woche in Folge war.

„Ich freue mich jetzt mal, dass ich mich wirklich gut auf die Rennen vorbereiten kann“, sagte Peiffer nun. Auch bei seiner elften WM spürt der älteste Skijäger im deutschen Team noch Anspannung. Wenn das einmal nicht mehr so wäre, sei es Zeit, aufzuhören. Wann das soweit ist? Offen. Peiffer plant noch nicht über das Saisonende hinaus und hat sich vor dem Winter nicht klar zu einem Olympiastart in Peking bekannt. Er entscheide von Jahr zu Jahr. Möglich scheint also, dass es in Pokljuka vielleicht seine letzte WM wird und er beim Heimspiel 2023 in Oberhof mit dann 35 Jahren nicht mehr aktiv dabei ist.

Peiffer hat allerdings bewiesen, was er auch im hohen Alter noch leisten kann. Sein Massenstart-Erfolg im Dezember in Hochfilzen ist der einzige Einzelsieg für den Deutschen Skiverband in dieser turbulenten Saison. Doch es gab auch Enttäuschungen, die nun bei der WM keine Rolle mehr spielen sollen. „Natürlich möchte ich am Ende gerne mit einer Medaille nach Hause fahren“, sagte Peiffer.

16 WM-Medaillen, davon fünf goldene, hat er seit 2009 schon gesammelt. Dazu kommt dreimal olympisches Edelmetall mit der Krönung vor drei Jahren in Südkorea. Doch selbst wenn es nun nicht zum Sprung aufs Podest reichen sollte, wäre das kein Grund zur Enttäuschung. „Letztes Jahr habe ich das Optimum in Sprint und Verfolgung gezeigt und war am Ende Siebter und Fünfter, weil mir in der Laufform 20 Sekunden fehlten“, sagte Peiffer: „Da war ich trotzdem mit mir im Reinen.“ Bei der WM 2020 in Antholz seien es „sehr gute Ergebnisse“ gewesen, ohne Medaille „interessiert es am Ende aber natürlich keinen“.

Neben Peiffer sind nach einem Ruhetag im Sprint auch Erik Lesser, Benedikt Doll und Johannes Kühn dabei. Vor allem Doll, 2017 noch Weltmeister in Hochfilzen, ist heiß auf seinen ersten Einsatz in Slowenien. „Es war ein bisschen schade, dass es nicht so aufgegangen ist“, sagte der Schwarzwälder zur verpatzten Mixed-Staffel seiner Kollegen: „Ich glaube, wir blicken jetzt weiter voraus. Das war jetzt das erste Rennen, und wir schauen auf das nächste.“

Röiseland jagt Neuners WM-Rekord: Schon zehnmal Biathlon-Gold

Magdalena Neuner droht der Verlust ihrer Bestmarke als Biathlon-Rekordweltmeisterin. Marte Olsbu Röiseland sicherte sich durch den überlegenen Triumph mit der norwegischen Mixed-Staffel zum Auftakt der Weltmeisterschaft in Pokljuka am Mittwoch schon ihren zehnten Titel. Nur die bereits 2012 zurückgetretene Neuner sammelte in ihrer Karriere noch mehr WM-Goldmedaillen - nämlich zwölf.

„Wow! Was für ein Team. Großartiger Start in diese WM“, schrieb die 30-Jährige Röiseland ihren Fans bei Instagram. Dass die derzeit Führende im Gesamtweltcup bei der bis zum Sonntag in einer Woche dauernden WM weitere Titel folgen lassen wird und zunächst mit Neuner gleichziehen kann, ist wahrscheinlich. Im Vorjahr hatte sie es als erste Skijägerin geschafft, siebenmal Edelmetall bei nur einer WM zu gewinnen. In Antholz gab es fünfmal Gold und zweimal Bronze.

Foto: dpa/Sven Hoppe 14 Bilder Biathlon WM 2021: der Zeitplan

Und was ist in Slowenien noch möglich? Schon am Wochenende gibt es die nächsten Chancen auf Gold. Zunächst am Samstag im Sprint, einen Tag später bei erfolgreicher Qualifikation auch in der Verfolgung.

Röiselands Landsmann Johannes Thingnes Bö jubelte sogar schon über WM-Titel Nummer elf, ein Rekord ist für ihn aber in weiter Ferne. Die Bestmarke bei den Männern hält Ole Einar Björndalen, der in seiner unvergleichlichen Laufbahn gleich 20-mal Weltmeister wurde.

Foto: dpa/Hendrik Schmidt 16 Bilder Biathlon-WM 2021: die Favoriten auf Medaillen

+++++10. Februar 2021+++++

Deutsche Mixed-Staffel enttäuscht zum Auftakt - Norwegen gewinnt Titel

Bittere Enttäuschung statt eingeplanter Medaille: Die deutsche Mixed-Staffel hat zum Auftakt der Biathlon-WM in Pokljuka/Slowenien das Podium und das erhoffte Ausrufezeichen deutlich verpasst. Erik Lesser, Olympiasieger Arnd Peiffer, Denise Herrmann und Franziska Preuß mussten sich über 4x7,5 km mit einem ernüchternden siebten Rang zufrieden geben. Es war das zweitschlechteste WM-Ergebnis nach 2013 (13.).

Norwegen wurde seiner Favoritenrolle gerecht und verteidigte bei dichtem Schneefall seinen Titel erfolgreich. Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Röiseland, Überflieger Johannes Thingnes Bö und Sturla Holm Lägreid (0+11) siegten deutlich vor Österreich (0+2/+ 27,0 Sekunden) und Schweden (0+8/30,6). Das DSV-Quartett wies nach elf Nachladern 1:04,9 Minuten Rückstand auf.

Vor allem Startläufer Lesser war nach einer indiskutablen Leistung untröstlich. "Das war nicht gut. Ich bin total traurig. Schade, dass noch drei andere dranhängen. Normalerweise stellt man die vier Besten auf. Ich gehöre nicht dazu", sagte der 32-Jährige selbstkritisch. Nach vier Nachladern und erheblichen Problemen auf der Strecke übergab Lesser mit 1:02,0 Minuten als 17. auf Peiffer.

Er hoffe, "dass es die anderen besser machen", ergänzte Lesser. Doch auch Routinier Peiffer kam im ersten Rennen der Titelkämpfe auf der Hochebene in Slowenien nicht richtig in die Gänge. Zwar leistete sich der Olympiasieger nur einen Fehler am Schießstand und arbeitete sich auf Platz zwölf vor, dennoch vergrößerte sich der Rückstand auf die Spitze auf 1:41,9 Minuten.

"Ich bin mit der Leistung nicht unzufrieden, war aber schon etwas erschrocken, als ich den Rückstand nach vorne sah. Ich hatte gehofft, dass wir auf einen besseren Position übergeben können", sagte Peiffer.

Herrmann startete die Aufholjagd mit einem fehlerfreien Schießen im Liegendanschlag. Doch drei Nachlader beim Stehendschießen kosteten wieder wertvolle Sekunden. "Ich habe versucht, sehr aggressiv zu starten. Ich hatte nichts zu verlieren. Im Stehendanschlag habe ich etwas gezittert. Es ist Luft nach oben", sagte Herrmann. Preuß als Schlussläuferin konnte die große Lücke nicht mehr schließen.

Bisher hatte die deutsche Mixed-Staffel zweimal WM-Gold gewonnen (2010 und 2017). In Östersund 2019 gab es Silber, bei der WM 2020 in Antholz war das deutsche Team Vierter geworden. Beim einzigen Mixed-Wettbewerb im Weltcup in diesem Winter hatte es auch nur zu Rang fünf gereicht.

Am Freitag (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) haben die Männer im Sprint über 10 km die nächste Gelegenheit auf eine Medaille. Peiffer geht als heißestes deutsches Eisen ins Rennen, auch Lesser, Benedikt Doll und Johannes Kühn hoffen auf ein Spitzenresultat. Der Sprint der Frauen über 7,5 km steigt am Samstag. Die Titelkämpfe finden bis zum 21. Februar statt, in zwölf Rennen werden Medaillen vergeben.

+++++10. Februar 2021+++++

So sehen Sie die Wettkämpfe im TV und Stream

Foto: dpa/Sven Hoppe Infos Was Sie zur Biathlon-WM 2021 in Pokljuka wissen müssen

Die Wettbewerbe der Biathlon-WM 2021 werden live bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern ARD und ZDF sowie bei Eurosport übertragen. Die Wettkämpfe vom 10. bis 16. Februar werden von der ARD im TV gezeigt. Die zweite Woche der Biathlon-WM zeigt das ZDF live. Eurosport überträgt alle Wettbewerbe der Weltmeisterschaft in Pokljuka. ARD und ZDF berichten von der Biathlon-WM auch im Live-Stream. Dort werden alle Wettbewerbe im Internet gestreamt.

Österreichs Cheftrainer Groß vor Staffelrennen positiv auf Corona getestet - keine Fälle bei Athleten

Der österreichische Herren-Cheftrainer Ricco Groß ist kurz vor dem Start der Biathlon-Weltmeisterschaft im slowenischen Pokljuka positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 50-jährige gebürtige Thüringer weise keinerlei Symptome auf und wurde sofort isoliert, teilte der österreichische Verband am Mittwoch wenige Stunden vor dem Auftaktrennen in der Mixedstaffel mit. Der viermalige Olympiasieger habe sich an alle Sicherheitsmaßnahmen und die strengen Corona-Regel des Verbandes gehalten, dennoch fiel nach seiner Ankunft in Pokljuka ein PCR-Test positiv aus. Derzeit läuft die Kontaktnachverfolgung, um mögliche Ansteckungsketten zu unterbinden.

Der Biathlon-Weltverband hatte zuvor mitgeteilt, dass kein Sportler positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Bei den bislang 770 durchgeführten Tests traten drei Corona-Fälle auf. Neben Groß, der einst im deutschen Damen-Team als Trainer arbeitete, sind auch zwei Personen aus dem Medienbereich betroffen. Die drei Betroffenen wurden sofort isoliert. Insgesamt hat die IBU in dieser Saison knapp 9800 Corona-Tests durchgeführt. In 45 Fällen war eine Quarantäne notwendig.

Foto: dpa/Hendrik Schmidt 12 Bilder Der Kader der deutschen Biathleten

Deutsche Biathleten hoffen auf Traumstart am Mittwoch

Eine Medaille in der Mixed-Staffel am Mittwoch (15 Uhr/ARD und Eurosport) soll die Initialzündung für traumhafte Weltmeisterschaften im Corona-Winter werden. "Wenn der Anfang klappt, ist es leichter, da weiterzumachen", sagte Denise Hermann dem SID: "Das Podium ist natürlich immer unser Ziel. Wir wollen der Konkurrenz das Leben nicht leicht machen. Wir sind alle gut drauf und werden voll angreifen."

Die Voraussetzungen sind bestens. Mit Erik Lesser, Arnd Peiffer, Herrmann und Franziska Preuß kann der Deutsche Skiverband zum Auftakt seine vermeintlich stärkste Besetzung ins Rennen schicken. Peiffer, Herrmann und Preuß gehörten schon zur Staffel, die im Vorjahr bei der WM in Antholz mit Platz vier hauchdünn eine Auftaktmedaille verpasste. Lesser ersetzt den damaligen Schlussläufer Benedikt Doll - aus gutem Grund.

Foto: AP/Sergei Grits 10 Bilder Das sind die Weltcup-Termine der Biathleten 2020/21

Erstmals werden im Mixed-Rennen über 4x7,5 km bei einer WM die Männer den Anfang machen. Nur logisch, dass Lesser mit seiner jahrelangen Erfahrung als Startläufer der Herrenstaffel den Vorzug vor Doll erhielt und mit 32 Jahren doch noch zu seiner WM-Premiere in diesem Wettbewerb kommt. Das neue Format könnte dem deutschen Team durchaus liegen.

Schließlich beeindruckte Preuß in der Frauenstaffel zuletzt gleich mehrfach auf der Schlussposition, während die Männer am Ende immer wieder Podestplätze aus der Hand gaben. Topfavoriten sind allerdings die im Weltcup alles überragenden Norweger, auch Frankreich, Schweden oder Russland sind hoch einzuschätzen. (Hier zeigen wir alle Favoriten der WM im Überblick)

"Mixed-Staffeln sind immer sehr eng, weil jede Nation hochklassige Sportler stellt, von Platz 1 bis 10 kann da alles möglich sein", sagte Frauentrainer Kristian Mehringer. Umso wichtiger wäre es, mit einem Erfolgserlebnis gleich "in einen positiven Flow" zu kommen, betonte Herrmann. Denn schließlich soll die Mixed-Staffel erst der Anfang sein - die deutschen Biathleten haben bei den Geistertitelkämpfen vom 10. bis 21. Februar viel mehr vor.

+++++5. Februar 2021+++++

Warum Laura Dahlmeier nicht im TV zu sehen sein wird

Foto: dpa/Matthias Balk 9 Bilder Der Kader der deutschen Biathletinnen

Das ZDF muss bei der Biathlon-Weltmeisterschaft auf seine prominenteste Mitarbeiterin verzichten. Laura Dahlmeier wird für das Zweite nicht als TV-Expertin im Einsatz sein. Die siebenmalige Weltmeisterin hat nach Angaben des Senders Uni-Prüfungen zu absolvieren. Die 27-Jährige studiert Sportwissenschaften in München.

Nach dem Ende ihrer sportlichen Laufbahen hatte Dahlmeier im Dezember 2019 ihre ZDF-Premiere bei einem Weltcup in Frankreich erlebt. Sie soll auch zukünftig für das Zweite arbeiten, hieß es. Die WM in Pokljuka (Slowenien) beginnt am Mittwoch mit der Mixed-Staffel.