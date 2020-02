Biathlon-WM 2020 : TV-Vertrag verlängert – Biathlon bis 2026 bei ARD und ZDF

15 Bilder Hinz jubelt über Silber im Einzel über 15 km.

Düsseldorf Bei der Biathlon-WM im italienischen Antholz kämpfen die Athleten vom 13. bis 23. Februar um Medaillen. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige auf dem Laufenden.

Der TV-Quotenbringer Biathlon läuft auch in den nächsten sechs Jahren im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bei ARD und ZDF. Der Weltverband IBU und die Europäische Rundfunkunion EBU haben ihren laufenden TV-Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängert. Wie die IBU am Mittwoch mitteilte, haben beide Seiten zudem eine Verlängerungsoption für weitere vier Jahre ausgehandelt.

„Eine gute Nachricht für alle Biathlonfans. ZDF und ARD haben seit vielen Jahren zur Popularität der Wintersportart Nummer eins beigetragen. Wir freuen uns, dass diese Erfolgsgeschichte nun ihre Fortsetzung findet“, erklärte ZDF-Intendant Thomas Bellut in einer Mitteilung. ARD-Sportrechte-Intendant Ulrich Wilhelm erläuterte: „Ich freue mich sehr, dass unser Publikum auch künftig live bei den Wettbewerben dabei sein wird.“

Auch bei den momentan in Antholz stattfindende Weltmeisterschaften zieht Biathlon im Fernsehen. Den Silber-Lauf von Vanessa Hinz im 15-Kilometer-Einzel am Dienstag sahen 3,45 TV-Zuschauer. Am Wochenende saßen jeweils mehr als fünf Millionen Zuschauer bei den Sprint- und Verfolgungsrennen vor den Fernsehschirmen.

Der neue Vertrag zwischen IBU und EBU, zu der auch ARD und ZDF gehören, umfasst unter anderem alle Biathlon-Weltcups sowie sämtliche Weltmeisterschaften, darunter auch die Heim-WM 2023 in Oberhof. „Die Vereinbarung spiegelt die Popularität des Biathlons in Europa und der ganzen Welt wider. Die signifikante Steigerung der Einnahmen garantiert, dass sich unser Sport, unsere Athleten, unsere nationalen Verbände und unsere Organisationskomitees entsprechend den Zielen unseres strategischen Plans Target 26 entwickeln können“, sagte IBU-Präsident Olle Dahlin. Zahlen nannte er allerdings nicht.

+++++19. Februar 2020+++++

Vanessa Hinz läuft überraschend zu Silber

Vanessa Hinz wusste sofort, dass ihr ein fantastisches Rennen gelungen war. Noch im Liegen ballte sie ihre Hände erleichtert zu Fäusten, die Zunge streckte sie nach der Tortur über 15 km erschöpft heraus. Zwar fehlten ihr bei der Biathlon-WM in Antholz läppische 2,2 Sekunden zur Goldmedaille, über den Silber-Coup und den größten Erfolg ihrer Karriere freute sie sich aber genauso.

"Vize-Weltmeisterin hört sich verdammt geil an. Es ist ein unglaublich schöner Tag, ich zittere immer noch", sagte Hinz, die dem Deutschen Skiverband (DSV) nach Verfolgungs-Silber von Denise Herrmann die zweite Medaille bescherte, im ZDF. Herrmann ("Es freut mich extrem für Vanessa") musste sich am Dienstag mit dem elften Rang zufriedengeben, Bronze ging hinter Wierer und Hinz an Marte Olsbu Röiseland (+15,8 Sekunden).

Hinz, die im Weltcup schon einmal im Massenstart (2018) triumphiert hatte, bejubelte derweil ihre erste WM-Medaille in einem Einzelrennen. Dreimal Gold und einmal Silber hatte sie zwar bereits in Team-Wettbewerben gewonnen, als Einzelkämpferin schaffte es sie aber nie auf das Podium.

Dass ihr das im Klassiker in Antholz gelingen würde, war trotz einer durchwachsenen Saison gar nicht mal überraschend. Ihr bestes Resultat im längsten Rennen der Szene hatte sie 2017 verbucht, es war ein sechster Rang - in Antholz. Zudem zählt Hinz zu den sicheren Schützinnen im deutschen Team.

Wegen ihrer Anfälligkeiten am Schießstand war Herrmann im Einzel bis auf eine Ausnahme hingegen nie groß in Erscheinung getreten. Bei der WM-Generalprobe in Pokljuka am 24. Januar traf sie aber 20 Mal und feierte völlig überraschend ihren fünften Weltcup-Sieg. "Wer hätte das gedacht?", war ihre damalige Reaktion.

Am Dienstag wurde schnell klar, dass diese Leistung vorerst einmalig bleiben sollte. Bei wechselhaften und deshalb höchst diffizilen Lichtbedingungen verfehlte gleich der erste Schuss das Ziel, ein weiterer kam im zweiten Anschlag dazu. Nachdem sie dank einer tollen Laufleistung aber doch noch auf eine Medaille hoffen durfte, unterliefen ihr nach einer Null-Serie im dritten noch zwei Fehler im vierten Anschlag.

Franziska Preuß (Haag), die bei Herrmanns Erfolg in Pokljuka auf einem mutmachenden fünften Rang gelandet war, handelte sich bereits mit den ersten beiden Schüssen Strafminuten ein. Dabei blieb es, sie beendete das Rennen auf dem starken fünften Rang.

Bei den Männern wird im Klassiker über 20 km am Mittwoch (14.15 Uhr/ARD und Eurosport) vor allem Arnd Peiffer im Fokus stehen - schließlich hatte er im Vorjahr im Einzel von Östersund überraschend WM-Gold geholt. Eine besondere Motivation zieht der 31-Jährige daraus aber nicht. "Für mich bedeutet es recht wenig, dass ich Titelverteidiger bin. Dafür kann man sich nichts kaufen", sagte der Sprint-Olympiasieger.

Dank Peiffers Titelgewinn und dem damit verbundenen persönlichen Startrecht darf der DSV fünf Athleten ins Rennen schicken. Neben dem Clausthal-Zellerfelder stehen Benedikt Doll (Breitnau), Johannes Kühn (Reit im Winkl), Philipp Horn (Frankenhain) und erstmals in Antholz auch Philipp Nawrath (Nesselwang) am Start. Nach den enttäuschenden Trefferleistungen seiner Teamkollegen im Verfolger forderte Peiffer für das schießlastige Einzel eine Steigerung: "Wir müssen gesamtmannschaftlich am Schießstand eine deutlich bessere Leistung an den Tag legen, um konkurrenzfähig zu sein."

+++++18. Februar 2020+++++

Benedikt Doll ist unsicher im Umgang mit Dopingsünder Alexander Loginow

Biathlet Benedikt Doll tut sich im Umgang mit dem umstrittenen Sprint-Weltmeister Alexander Loginow aus Russland schwer. "Durch die hohe Medienpräsenz stecken wir ja auch in einem Zwiespalt. Wenn man ihm im Ziel gratuliert oder die Hand schüttelt, stellt sich automatisch die Frage: Welches Bild von einem selbst wird da nun in die Welt hinausgeschickt?", sagte Doll im Interview mit der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten (Mittwoch-Ausgaben). Man sei "deshalb unsicher im Umgang mit ihm, weil man nicht weiß, was die Medien daraus machen".

Loginow war zwei Jahre wegen Epo-Dopings gesperrt und wird vom überwiegenden Teil der Sportler gemieden. Vor allem der Franzose Martin Fourcade hatte den Russen immer wieder scharf kritisiert.

"Es ist schwierig, ihn einzuschätzen, er wird anders behandelt, da stimme ich zu. Ich denke, er bekommt jeden Tag wie vor einem Spiegel vorgehalten, dass er einen Fehler gemacht hat", sagte Doll (Breitnau) und fügte an: "Wenn jemand schon einmal betrogen hat, liegt es nahe, ihm nicht mehr so vorbehaltlos zu glauben, er sei sauber. Solange niemand beweist, dass er wieder gedopt hat, erkenne ich seine Leistung an."

+++++18. Februar 2020+++++

Denise Herrmann und Vanessa Hinz kämpfen um Medaillen

Denise Herrmann (Oberwiesenthal), Vanessa Hinz (Schliersee), Franziska Preuß (Haag) und Karolin Horchler (Clausthal-Zellerfeld) sollen bei der Biathlon-WM in Antholz am Dienstag (14.15 Uhr/ARD) im Einzelrennen über 15 km für die zweite deutsche Medaille sorgen. "Die haben im Verfolger gute Leistungen gezeigt, da können wir morgen voll angreifen", sagte Disziplintrainer Kristian Mehringer zur Aufstellung. Janina Hettich (Schönwald) bleibt wie schon im Verfolgungsrennen am Sonntag nur die Zuschauerrolle.

+++++18. Februar 2020+++++

Arnd Peiffer ist in Antholz Außenseiter

Arnd Peiffer ist ein nüchterner Analytiker. Immer sachlich und pragmatisch. So überrascht es vor dem WM-Einzel von Antholz nicht, dass sich der 32-Jährige ein Jahr nach seinem Triumph von Östersund im Vergleich zur Konkurrenz ganz genau einzuordnen weiß. „Für mich bedeutet, dass ich Titelverteidiger bin, recht wenig. Dafür kann man sich nichts kaufen“, sagte der Harzer vor dem schwersten aller Biathlonrennen am Mittwoch (14.15 Uhr/ARD und Eurosport).

Das „einzig Schöne“ seines WM-Titels im Vorjahr sei, dass wir zu fünft starten können.“ Denn als Weltmeister genießt Peiffer ein persönliches Startrecht und sorgt damit für den einen Platz mehr im deutschen Herren-Team.

Understatement ist bei ihm Programm. Er als Weltmeister sei nicht in der Favoritenrolle, „ich gehöre eher zu den Außenseitern“, sagte Peiffer vor den 20 Kilometern. Der reine Blick in die Saisonstatistik lässt keine großen Erwartungen zu, in Pokljuka bei der WM-Generalprobe belegte er Rang 45. Beim Saisonauftakt in Östersund war er nach zwei fehlerfreien Schießeinlagen gestürzt, seine Waffe brach, und er konnte das Rennen nicht beenden. „Bisher liefen die beiden Einzel in dieser Saison überhaupt nicht gut“, sagte er. Da habe ich mir schon vorgenommen, zumindest mal ein ordentliches Rennen zu machen.“

Seine bisherigen beiden Einzelrennen in der Südtiroler Sonne waren sehr ordentlich, der Sprint-Olympiasieger kam jeweils als bester Deutscher ins Ziel. Im Sprint (7. Platz) und der Verfolgung (5.) schoss Peiffer nur einen seiner insgesamt 30 Schüsse daneben - und das auf dem als relativ schwer geltenden Schießstand, an dem schon so einige Medaillenträume in diesen Tagen geplatzt sind. Unter anderem bei Benedikt Doll, der im Sprint drei Fehler und im Jagdrennen gleich sieben Fahrkarten schoss. „Wir müssen im Schießen eine mannschaftlich deutlich bessere Leistung abliefern, um eine Chance zu haben“, sagte Peiffer.

Wie schwer es ist, in der immens schweren Männer-Konkurrenz eine Medaille zu holen, betont nicht nur Peiffer immer wieder. Mehr als 20 Skijäger haben in jedem Rennen das Zeug fürs Podium. Und da kommt dann auch immer der sachliche Analytiker Peiffer durch. „Einerseits möchte man von einer WM gerne Medaillen mit nach Hause nehmen. Andererseits möchte ich einfach das Bestmögliche rausholen. Das kann gelingen, ohne dass es dafür am Ende eine Medaille gibt“, sagte der Vater einer Tochter. Am liebsten wäre ihm beides: „Bestmögliche Leistung und eine Medaille!“

Herrmann hatte im Verfolger mit Platz zwei für den ersten deutschen Podestplatz in Antholz gesorgt. Die 31-Jährige zählt auch im Einzel zu den Favoritinnen. Die Generalprobe in Pokljuka hatte Herrmann für sich entschieden. Erstmals in ihrer Karriere war sie bei allen vier Schießeinlagen ohne Fehlschuss geblieben.

+++++16. Februar 2020+++++

Herrmann stürmt zu Silber und erlöst die Biathleten - Männer weiter ohne Medaille

Erst holte sich Denise Herrmann nach einem famosen Rennen den verdienten "Schmatzer" von ihrem Freund ab, dann hüpfte sie mit einem breiten Grinsen aufs Podium. "Ich bin sehr, sehr zufrieden und überglücklich", sagte die strahlende Herrmann, nachdem sie dank einer taktischen Meisterleistung in der Verfolgung über 10 km zu Silber gestürmt war. Damit bescherte sie dem Deutschen Skiverband (DSV) bei der Biathlon-WM in Antholz die ersehnte erste Medaille.

"Das ist super. Das gibt dem Team einen richtigen Ruck", sagte die zweimalige Olympiasiegerin Laura Dahlmeier im ZDF. Die deutschen Männer warten hingegen immer noch auf Edelmetall in Südtirol - nach Platz sieben im Sprint sorgte Arnd Peiffer auch in der Verfolgung als Fünfter für das beste deutsche Resultat. Der Sieg ging an den fehlerfreien Franzosen Emilien Jacquelin, der sich vor dem norwegischen Dominator Johannes Thingnes Bö und dem umstrittenen Ex-Doper und Sprint-Weltmeister Alexander Loginow (Russland) durchsetzte.

Trotz der schlechtesten Medaillenausbeute des DSV nach dem ersten WM-Wochenende seit sieben Jahren sorgte vor allem Herrmann für einen Mutmacher für die zweite Woche der Titelkämpfe. Zuvor war sie nach Wacklern am Schießstand schon zweimal knapp an den Medaillen vorbeigeschrammt - mit der Mixed-Staffel gab es Platz vier, im Sprint Rang fünf. In der Verfolgung ging dann (fast) alles auf.

Im entscheidenden Moment gelang der Titelverteidigerin ein taktischer Coup. Herrmann wartete bis zum letzten Anstieg, dann zog sie an der Norwegerin Marte Olsbu Röiseland vorbei. "Ich habe voll und ganz auf meine Sprintqualitäten vertraut und war mir zu jeder Sekunde auf der letzten Runde sicher, dass ich es mache", sagte die 31-Jährige.

Nach drei Schießfehlern lag Herrmann im Ziel 9,5 Sekunden hinter der neuen Weltmeisterin Dorothea Wierer (Italien/1). Mit einem fehlerfreien letzten Stehendanschlag wäre sogar mehr dringewesen. "Der letzte Schuss war schade, weil der arschknapp vorbei war. Dann wäre es vielleicht wirklich noch um Gold gegangen", haderte Frauen-Trainer Kristian Mehringer, fügte aber an: "Wir sind vollauf zufrieden."

Auch Herrmanns Freund, der Langläufer Thomas Wick, feierte den "überragenden" Silber-Coup. Der 28-Jährige war erst am Samstag angereist - und hatte eine besondere Motivation im Gepäck. "Die letzte Energie habe ich mitgebracht: Eierlikörkrapfen", erzählte der Glücksbringer, und Freundin Herrmann scherzte: "Das war sehr wichtig. Volle Speicher sind auf der Höhe immer gut."

Im Schatten von Herrmann durften auch Vanessa Hinz (Schliersee/1) als Fünfte und Franziska Preuß (Haag/2) auf Platz sieben Spitzenresultate bejubeln. "Jetzt fällt erstmal die erste Last ab", sagte Mehringer vor dem Ruhetag am Montag erleichtert. Der Kampf um Medaillen wird erst am Dienstag mit dem Einzel der Frauen (14.15 Uhr/ARD) fortgesetzt. Es sei für die DSV-Athleten "noch alles möglich. Es gibt noch einige Chancen", sagte Dahlmeier.

Für den Aufreger des Wochenendes hatte zuvor der WM-Titel im Sprint von Loginow gesorgt. Schwedens Staffel-Olympiasieger Sebastian Samuelsson sprach gar von einer "Schande für den Sport" - Loginow war 2014 des Epo-Dopings überführt und für zwei Jahre gesperrt worden.

Nur wenige Stunden vor Loginows unrühmlichem Erfolg hatte der Weltverband IBU Jewgeni Ustjugow, 2014 Olympiasieger mit der russischen Staffel, des Dopings für schuldig befunden. Damit könnten die deutschen Biathleten Erik Lesser, Daniel Böhm, Peiffer und Simon Schempp nachträglich Olympia-Gold von Sotschi bekommen.

+++++16. Februar 2020+++++

Peiffer Fünfter - Jacquelin siegt vor Bö

Die deutschen Biathleten haben bei der WM in Antholz in der Verfolgung über 12,5 km das Podest verpasst. Nach dem Silber-Rennen von Denise Herrmann bei den Frauen belegte Olympiasieger Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) als bester Skijäger des Deutschen Skiverbandes (DSV) nach einem Schießfehler den fünften Platz.

Der Sieg ging an den Franzosen Emilien Jacquelin, der fehlerfrei blieb. Der Sechste des Sprints triumphierte hauchdünn mit 0,4 Sekunden vor Überflieger Johannes Thingnes Bö aus Norwegen (2). Der umstrittene Russe Alexander Loginow (1), Weltmeister im Sprint, wurde mit 23,9 Sekunden Rückstand Dritter. Peiffer lag 53,9 Sekunden zurück.

"Das war eine solide Leistung. Ich bin zufrieden und habe nahezu das Bestmögliche rausgeholt. Die vorne haben aber nicht viel zugelassen, das muss man akzeptieren, dass die Burschen besser waren", sagte Routinier Peiffer im ZDF. Jacquelin sprach von einem "Kindheitstraum, der in Erfüllung geht. Das ist unglaublich."