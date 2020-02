Biathlon-WM 2020 : Norwegerin Röiseland gewinnt Gold im Sprint - Deutschland geht leer aus

Düsseldorf Bei der Biathlon-WM im italienischen Antholz kämpfen die Athleten vom 13. bis 23. Februar um Medaillen. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige auf dem Laufenden.

Denise Herrmann hat bei der Biathlon-WM in Antholz im Sprint über 7,5 km trotz einer famosen Laufleistung Bronze knapp verpasst. Die 31-Jährige aus Oberwiesenthal leistete sich bei schwierigen Windverhältnissen drei Schießfehler und musste sich trotz einer bärenstarken Schlussrunde mit dem fünften Platz begnügen. 9,2 Sekunden fehlten aufs Podest.

Weltmeisterin wurde Marte Olsbu Röiseland. Die Norwegerin triumphierte nach einem Schießfehler in 21:13,1 Minuten vor der überraschend starken Susan Dunklee (USA/0 Schießfehler/6,8 Sekunden zurück) und der Tschechin Lucie Charvatova (1/21,3). Röiseland hatte mit Norwegen bereits die Mixed-Staffel gewonnen, das deutsche Team zum Auftakt den enttäuschenden vierten Platz belegt - weil Herrmann im Schießen gepatzt hatte.

Herrmann sicherte sich durch ihre sehr gute Platzierung im Sprint aber eine tolle Ausgangsposition für den Verfolger am Sonntag (13.00 Uhr/ZDF) über 10 km. Vor einem Jahr in Östersund hatte sie den Titel geholt. Die favorisierte Norwegerin Tiril Eckhoff erwischte im Sprint mit sechs Fehlern einen rabenschwarzen Tag. Franziska Preuß aus Haag (2/40,8) belegte einen guten achten Platz. Vanessa Hinz (Schliersee/2/49,5) wurde 14.

Am Samstag (14.45 Uhr/ZDF) fordert Benedikt Doll im Sprint über 10 km Überflieger Johannes Thingnes Bö heraus. Er hoffe "auf eine Schwäche" des Norwegers, so der 29-Jährige, "wenn der ein perfektes Rennen macht, ist er eigentlich fast nicht besiegbar."

Neben Doll hat auch Johannes Kühn in diesem Winter im Sprint mit Platz drei auf sich aufmerksam gemacht. Routinier Arnd Peiffer konnte über die 10 km bislang noch nicht überzeugen.

+++++14. Februar 2020+++++

Doll, Peiffer, Kühn und Horn für Sprint nominiert

Olympiasieger Arnd Peiffer, Ex-Weltmeister Benedikt Doll, Johannes Kühn und WM-Debütant Philipp Horn gehen bei der Weltmeisterschaft im italienischen Antholz für das deutsche Team im Sprint an den Start. Über die zehn Kilometer hat am Samstag (14.45 Uhr/ZDF und Eurosport) vor allem Doll gute Chancen, denn in dieser Saison konnte er bereits einen Sprint im Dezember in Le Grand-Bornand gewinnen. 2017 hatte Doll in Hochfilzen WM-Gold im Sprint gewonnen.

Top-Favoriten sind aber der sechsfache Saisonsieger Johannes Thingnes Bö aus Norwegen und der bisher fünf Mal erfolgreiche Franzose Martin Fourcade. Beide gewannen jeweils zwei Weltcup-Sprints in diesem Winter.

+++++14. Februar 2020+++++

Norwegen triumphiert in der Mixed-Staffel - Deutschland verpasst Medaille

Mit finsterer Miene stand Denise Herrmann im Zielbereich des Antholzer Biathlon-Stadions, die verpasste Medaille in der Mixed-Staffel zum WM-Auftakt nagte sichtlich an ihr. Mit großen Ambitionen war das Quartett des Deutschen Skiverbandes (DSV) ins erste Rennen gegangen, wollte sich direkt in einen "Flow" bringen - am Ende stand ein enttäuschender vierter Platz zu Buche. Vor allem Herrmann war nach ihrer Strafrunde untröstlich.

"Mir tut es leid für die anderen, dass ich die 25 Sekunden in der Runde kreiseln musste. Nur mit Nachladern wäre es vom Rückstand her noch gut machbar gewesen. Es tut mir wirklich leid", sagte Herrmann völlig bedient: "Wenn man für sich alleine verkackt, muss man alleine damit fertig werden. Heute zieht man andere noch mit rein."

Herrmann, Franziska Preuß, Arnd Peiffer und Benedikt Doll fehlten bei traumhaften Bedingungen 18,4 Sekunden auf das Podest. Der erste Titel beim Saisonhöhepunkt ging an Norwegen vor Gastgeber Italien und den überraschend starken Tschechen.

Auch Sprint-Olympiasieger Peiffer hatte sich zum WM-Auftakt wie schon im Vorjahr in Östersund (Silber) mehr erhofft. "Wir sind enttäuscht, das kann man schon sagen. Wir haben unser Ziel nicht erreicht", sagte er und erklärte: "Wir haben deutlich zu viele Nachlader im Stehendanschlag gebraucht." Doll ergänzte: "Das ist schon sehr doof. Es ist kein Ausfall, aber bei einer WM geht es eben um Medaillen."

Und Edelmetall wäre durchaus drin gewesen. Mit 34,9 Sekunden Rückstand auf die Spitze hatte Herrmann von Startläuferin Preuß übernommen, und die Verfolgungs-Weltmeisterin schlug von Beginn an ein hohes Tempo an. Nach fehlerfreiem Liegendschießen lag sie nur noch 11,7 Sekunden zurück und kam immer näher ran - doch dann leistete sie sich im Stehendanschlag gleich vier Fehlschüsse.

An zu hohem Tempo in der Loipe habe es aber nicht gelegen, sagte Herrmann: "Ich habe versucht, nicht komplett hirnlos reinzulaufen, das habe ich auch nicht gemacht. Aber klar, wenn du stehend in die Runde musst, kann vorher alles noch so gut gewesen sein." Routinier Peiffer und Doll konnten die Lücke aufs Podest danach nicht mehr zulaufen.

Dabei hatten die Deutschen so sehr auf einen tollen Einstand gehofft. Der sei "immens wichtig, um Ruhe und Sicherheit zu bekommen", hatte Bundestrainer Mark Kirchner vor dem Rennen betont und eine Medaille als Ziel formuliert.

Der Druck ist nun noch einmal größer, wenn es am Freitag (14.45 Uhr/ZDF und Eurosport) mit dem Sprint der Frauen weitergeht. Über 7,5 km gehört Herrmann trotz ihrer Probleme beim Stehendschießen zu den Favoritinnen - und gab sich kurz nach der enttäuschenden Mixed-Staffel schon wieder kämpferisch. "Jetzt den Kopf in den Sand zu stecken wäre die falsche Devise", sagte die 31-Jährige: "Man muss nach vorne gucken und das abhaken."

Neben Herrmann und Preuß sind im Sprint auch Janina Hettich (Schönwald), Vanessa Hinz (Schliersee) und Karolin Horchler (Clausthal-Zellerfeld) startberechtigt.

+++++13. Februar 2020+++++

Lesser mit Enttäuschung im IBU-Cup - Achtungserfolg von Schempp

Der zweimalige Biathlon-Weltmeister Erik Lesser hat sich im zweitklassigen IBU-Cup noch nicht für einen Einsatz bei der derzeit laufenden WM in Antholz (bis 23. Februar) empfehlen können. Im Supersprint im italienischen Martell verpasste der 31-Jährige aus Frankenhain am Donnerstag als 39. der Qualifikation das Finale der besten 30 Athleten.

Bundestrainer Mark Kirchner hatte vor dem Start der Titelkämpfe in Antholz entschieden, dass der zuletzt formschwache Lesser zunächst im IBU-Cup startet, "um sich optimal auf eventuelle WM-Einsätze in der zweiten Woche vorzubereiten". Denkbar seien laut Kirchner Starts in der Single-Mixed- und der Männer-Staffel, die am 20. und 22. Februar stattfinden. Trotz fehlender sportlicher Qualifikation war Lesser als Ersatzmann für die WM nominiert worden.

Ein Achtungserfolg gelang indes Ex-Weltmeister Simon Schempp (Uhingen). Der 31-Jährige, der im Januar nach schwachen Leistungen aus dem Weltcup-Team gestrichen worden und nicht für die WM nominiert worden war, wurde im Supersprint im IBU-Cup Zweiter. Schempp bereitet sich bei den Rennen in Martell auf die EM (26. Februar bis 1. März) in Minsk-Raubitschy in Weißrussland vor.

+++++13. Februar 2020+++++

Lesser verpasst Finale

WM-Ersatzmann Erik Lesser hat beim Biathlon-Supersprint im zweitklassigen IBU-Cup das Finale klar verpasst. Der 31 Jahre alte Thüringer kam am Donnerstag im italienischen Martell nach drei Strafrunden in der Qualifikation nur auf Rang 39. Für das Finale des neuartigen Wettbewerbs haben sich insgesamt 30 Skijäger qualifiziert. Ex-Weltmeister Lesser gilt bei den Titelkämpfen in Antholz/Italien als Kandidat für Einsätze in den anstehendenden Staffelrennen in der nächsten Woche.

Im Supersprint-Finale dabei ist dagegen Simon Schempp, der für die WM nicht nominiert worden war. Der 31 Jahre alte Ex-Weltmeister wurde nach fehlerfreiem Schießen Zweiter hinter dem Franzosen Emilien Claude mit einem Rückstand von fünf Sekunden. Lesser lag 50,6 Sekunden hinter dem Sieger, der über die drei Kilometer 8:03,1 Minuten unterwegs war.

In der Qualifikation im Supersprint ging es über eine Gesamtstreckenlänge von drei Kilometern mit zwei Schießeinlagen. Im Finale werden fünf Kilometer mit insgesamt vier Schießeinlagen zurückgelegt. Die Strafrunde ist nur 75 Meter lang.

+++++13. Februar 2020+++++

Denise Herrmann hofft auf WM-Flow

Die Rolle als im Fokus stehende Nummer eins der fünf deutschen Biathletinnen wird Denise Herrmann nicht mehr los. Ob sie will oder nicht. Sie will eher nicht. „Ich sehe mich nicht als Frontfrau, die die Anführerin der Truppe ist“, sagte die 31-Jährige und weist den Status der Alleinunterhalterin weit von sich. Doch nach dem Rücktritt von Ausnahmekönnerin Laura Dahlmeier fokussiert sich auch bei der Weltmeisterschaft im italienischen Antholz alles auf die 31-Jährige, auch wenn mit Franziska Preuß, Vanessa Hinz, Janina Hettich und Karolin Horchler gleich fünf Skijägerinnen am Freitag im Sprint (14.45 Uhr/ZDF und Eurosport) dabei sind.

Denn die frühere Langläuferin Herrmann ist die Einzige im Damen-Team, die im Südtiroler Biathlon-Mekka realistische Chancen auf Einzel-Medaillen hat. „Denise ist eine Vorbild-Sportlerin, sie steht im Fokus und meistert das ziemlich gut“, sagte der Sportliche Leiter Bernd Eisenbichler. Bereits im Vorjahr in Östersund hatte Herrmann mit Gold in der Verfolgung sowie Silber in der Mixed-Staffel und Bronze im Massenstart Dahlmeier in den Schatten gestellt und gezeigt, zu was sie in der Lage ist. Jetzt aber steht Herrmann alleine im Blickpunkt. Denn die hochtalentierte Franziska Preuß hat auch diese Saison mit ihrer Gesundheit zu kämpfen.

Wenn Herrmann mit dem Gewehr trifft, kann sie es in jedem Rennen auf das Podest schaffen. In dieser Saison hatte die laufstarke Sächsin zwar immer wieder mit teils erheblichen Problemen am Schießstand zu kämpfen und kam zwischenzeitlich schon ins Grübeln. Aber Herrmann ging wieder an die Grundlagen, machte einen Schritt zurück beim Training - das Motto „Treffer vor Zeit“ zahlte sich aus - bei der WM-Generalprobe in Pokljuka siegte sie mit erstmals 20 Treffern souverän im Einzel. „Wenn ich sauber am Schießstand arbeite, weiß ich, dass ich überall vorne mitspielen kann“, sagt Herrmann.

„Wenn man es geschafft hat, Weltmeisterin zu werden, will man das natürlich mit bester Performance möglichst noch mal schaffen. Aber wieder Gold zu erwarten, das ist falscher Druck“, sagte die Vierte des Gesamtweltcups und hält es wie einst Dahlmeier: Sie wolle zum Höhepunkt ihre beste Saisonleistung abliefern und um die Medaillen mitkämpfen. Ein konkretes Medaillenziel formulierte sie jedoch nicht.

Um topfit auf den 1600 Meter hoch gelegenen und schweren WM-Strecken zu sein, hatte sich Herrmann mit ihrem Freund und Langläufer Thomas Wick nur vier freie Tage in ihrer Wahlheimat Ruhpolding gegönnt. Nach Pokljuka war sie zum Höhentraining auf die Seiser Alm in den Südtiroler Dolomiten, ehe es zur finalen Vorbereitung mit dem DSV-Team nach Ridnaun ging.

„Für mich ist es wichtig, dass ich gut angepasst bin, weil ich es sonst muskulär schnell merke“, sagte Herrmann. Die Antholzer Strecken liegen ihr, da kann sie ihre Stärken noch besser ausspielen. „Aber man muss zur WM trotzdem noch mal eine Schnippe drauflegen können, um um die Medaillen mitkämpfen zu können“, erklärte Herrmann.

Neben ihrem eigenen Erfolg hofft die 31-Jährige aber auch auf Erfolgserlebnisse ihrer Teamkolleginnen. „Wir sind als Team Deutschland hier. Wir versuchen, uns zusammen und gegenseitig zu unterstützen. Die eine kommt an dem Tag besser durch, die andere an dem anderen“, sagte Herrmann und ergänzte auch mit Blick auf die von ihre nicht gewollte Rolle als Frontfrau: „Zusammen sind wir einfach stark und da müssen wir uns auch geballt aufstellen.“

+++++13. Februar 2020+++++

Deutschland geht mit fünf Biathletinnen in WM-Sprint von Antholz

Angeführt von Denise Herrmann gehen gleich fünf deutsche Biathletinnen in den WM-Sprint von Antholz. Weil Herrmann als Verfolgungsweltmeisterin ein persönliches Startrecht hat, hat das deutsche Team am Freitag (14.45 Uhr/ZDF und Eurosport) bei den Welttitelkämpfen in Südtirol statt normalweise vier Startplätzen diesmal einen mehr. Neben der Mitfavoritin Herrmann sind noch Franziska Preuß, Vanessa Hinz, WM-Debütantin Janina Hettich und Karolin Horchler dabei.

+++++13. Februar 2020+++++

Ex-Weltmeister Lesser: So will ich nicht aufhören

Für Biathlet Erik Lesser ist trotz seiner bisher enttäuschenden Saison ein Karriereende keine Option. „Klar, man denkt am Anfang schon mal: So einen Quatsch musst du dir jetzt nicht mehr antun und du beendest einfach deine Karriere. Aber so will ich natürlich auch nicht aufhören, denn ich weiß, dass ich noch mehr kann“, sagte der Ex-Weltmeister im Interview der „Berliner Zeitung“ (Donnerstag).

Der 31-Jährige hatte auch wegen Verletzungsproblemen in der Saison bisher schwache Leistungen abgeliefert. Deswegen verlor er seinen Weltcup-Startplatz und wurde er in den zweitklassigen IBU-Cup versetzt. „Dieses Jahr ist es jetzt einfach so. Ich habe damit null Probleme. Ich bin ja nicht der Erste, der aus dem Weltcup dorthin wechselt, weil er eine schlechte Phase hat“, sagte der Thüringer.

Lesser, der seit 2013 bei jedem Großereignis im Team und etatmäßiger Staffel-Startläufer, hatte im letzten Rennen vor der WM mit Rang 14 im Massenstart von Pokljuka die halbe Norm erfüllt - es war sein mit Abstand bestes Saisonresultat. Bei der WM in Antholz ist er auch ohne Norm dabei, aber erst in der kommenden Woche. Er kann auf einen Start in der Single-Mixed und Männer-Staffel hoffen, für die Einzelrennen ist er keine Option. Zuvor startet er noch beim IBU-Cup in Martell/Italien.

Mit Philipp Nawrath (27) und Philipp Horn (25) sind zwei jüngere Biathleten deutlich stärker als Lesser in dieser Saison. Das hat er akzeptiert. „Ein Generationswechsel ist gut für unseren Sport und unsere Mannschaft. Jetzt haben die Jüngeren eine Chance und können sich zeigen. Da müssen wir Älteren auch einfach einsehen, dass es Bessere gibt“, sagte Lesser.

+++++13. Februar 2020+++++

Biathlon-Bundestrainer Kirchner: WM-Ziel vier bis fünf Medaillen

Biathlon-Bundestrainer Mark Kirchner hat für die Weltmeisterschaft in Antholz das Ziel von „vier bis fünf Medaillen“ genannt. „Wir haben den Anspruch, um die Podiumsplätze zu kämpfen und können die internationale Spitze mitärgern“, sagte Kirchner am Donnerstag im ZDF-Morgenmagazin. „Wenn wir mit vier bis fünf Medaillen nach Hause fahren, wenn alles optimal läuft, wären wir sehr zufrieden“, formulierte der 49-Jährige das sportliche Ziel für die Titelkämpfe in Südtirol, die am (heutigen) Donnerstag mit der Mixed-Staffel beginnen und bis zum 23. Februar dauern.

+++++12. Februar 2020+++++

Deutsche Biathleten hoffen auf Medaille im gemischten Doppel