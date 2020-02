TV-Übertragung, Termine, Medaillenspiegel : Das müssen Sie zur Biathlon-WM 2020 wissen

Düsseldorf In Antholz kämpfen die Biathleten ab dem 13. Februar 2020 wieder um WM-Medaillen. Bei den Männern gibt es einen klaren Favoriten. Aber auch deutsche Sportler haben Chancen auf WM-Titel. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Biathlon-WM 2020.

Wann und wo findet die Biathlon-WM 2020 statt?

Die Weltmeisterschaft der Biathleten findet jedes Jahr statt. In dieser Saison kämpfen die Sportler bei der Biathlon-WM 2020 in Antholz in Südtirol um die Medaillen. Die Wettbewerbe werden vom 13. bis 23. Februar 2020 ausgetragen.

Welche deutschen Teilnehmer sind bei der Biathlon-WM dabei?

Olympiasieger Arnd Peiffer und Verfolgungsweltmeisterin Denise Herrmann führen das Team des Deutschen Skiverbandes (DSV) an. Insgesamt gehören elf Biathleten und Biathletinnen für die Weltmeisterschaft in Antholz zum WM-Kader des DSV-Teams.

Zeitplan der Biathlon-WM 2020 – das sind die Termine

Die Biathlon-WM 2020 startet am Donnerstag, 13. Februar, mit der Mixed-Staffel. Neben der Team-Staffel am Samstag, 22. Februar, gehören die Verfolgungsrennen der Herren und Frauen am Sonntag, 16. Februar, und der Massenstart am Sonntag, 23. Februar, zu den Highlights der Weltmeisterschaft.