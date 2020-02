Biathlon-WM 2020 : Deutsche Biathleten hoffen auf Medaille im gemischten Doppel

Düsseldorf Bei der Biathlon-WM im italienischen Antholz kämpfen die Athleten vom 13. bis 23. Februar um Medaillen. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige auf dem Laufenden.

Bei der Frage nach dem letzten deutschen Gold in der Mixed-Staffel musste Denise Herrmann zuerst „leider passen“. Bestens gelaunt und herzhaft lachend kam die beste deutsche Biathletin am Mittwoch vor dem Start der Weltmeisterschaften im italienischen Antholz mit ein wenig Hilfestellung doch noch auf die Lösung: „Ach ja, 2017, na dann.“

Mit viel Selbstvertrauen gehen Herrmann, Startläuferin Franziska Preuß, Arnd Peiffer und Benedikt Doll am Donnerstag in die Mixed-Staffel (14.45 Uhr/ZDF und Eurosport). Das Quartett will bei der ersten von zwölf WM-Chancen für die Auftaktplakette sorgen. „Der Minimalanspruch ist ja immer eine Medaille, das ist auch unserer. Ein positiver Einstieg wäre wünschenswert, damit das ganze Team davon zehren kann“, sagte die 31-Jährige.

Im Vorjahr schafften in Östersund die diesmal nicht eingesetzte Vanessa Hinz, Herrmann, Peiffer und Doll mit Silber hinter Norwegen einen fast perfekten Einstand. Und sorgten damit für den immer wieder beschworenen Flow, an dessen Ende zweimal Gold durch Herrmann und Peiffer sowie eine weitere Silber- und drei Bronzemedaillen standen.

Auf so einen Auftakt, der eine gewisse Ruhe und Sicherheit gibt, hoffen elf Monate später im Südtiroler Biathlon-Mekka nicht nur Herrmann & Co. Chefbundestrainer Mark Kirchner wäre mehr als zufrieden, wenn sein Team am Ende mit fünf, sechs Medaillen nach Hause fährt. Eine Medaillenvorgabe gibt es vom Sportlichen Leiter Bernd Eisenbichler indes nicht. Sie macht für ihn wenig Sinn. Vom klaren Anspruch auf Edelmetall wich er aber nicht ab. „Wir haben zwei Frauen und einige Männer, die dazu in der Lage sind.“

Nach dem Rücktritt von Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier wird sich bei den Frauen alles auf Herrmann, die in Östersund mit Gold, Silber und Bronze einen kompletten WM-Medaillensatz einheimste, konzentrieren. Die frühere Langläuferin ist in jedem Rennen eine Podestkandidatin - wenn sie beim Schießen nicht wackelt. „Bei mir ist der Schießstand noch Dreh- und Angelpunkt. Körperlich bin ich gut in Schuss“, sagte Herrmann. Bei Preuß kommt es darauf an, ob sie nach ihren gesundheitlichen Problemen läuferisch aufgeholt hat - dann könnte auch die starke Schützin etwas ausrichten.

Abgesehen von Herrmann und Preuß schaut es bei den Damen „schwierig bis mittelmäßig aus – ohne das jetzt böse zu meinen“, sagte Rekord-Weltmeisterin Magdalena Neuner dem „Münchner Merkur“. „Die anderen tun sich einfach verdammt schwer, gute Ergebnisse zu erzielen. Das tut mir persönlich echt leid.“ Janina Hettich und Karolin Horchler haben ebenso wie Erik Lesser die WM-Norm nicht erfüllt. Um die Staffel aufstellen zu können, wurden Hettich und Horchler auch ohne Leistungsnachweis nominiert. Zudem konnte Hinz in ihrer „Achterbahnfahrt“-Saison keine konstanten Leistungen abliefern.

Neben den Staffelwettbewerben, wo immer eine Medaille angepeilt wird, sind vor allem die Männer um Olympiasieger und Weltmeister Peiffer in den Einzelrennen absolut konkurrenzfähig. Dass mit Doll, Peiffer, Johannes Kühn und Philipp Nawrath gleich vier Athleten vorne reinlaufen können, ist für Neuner „fast eine Luxussituation.“ Auch Philipp Horn hat in diesem Winter schon starke Leistungen gezeigt.

Foto: dpa-tmn/kronplatz Ski,Martin Schoenegger Infos Was sie zur Biathlon WM in Antholz wissen müssen.

Die wohl größten Chancen hat Doll. Der Sprint-Weltmeister von 2017 stand inklusive seines Sprinterfolgs von Frankreich dreimal auf dem Podium. Bei der WM-Generalprobe im Massenstart in Pokljuka wurde der 29-Jährige Zweiter. Und ließ dabei die Dominatoren Johannes Thingnes Bö (6 Saisonsiege) und Martin Fourcade (5), die sich wohl auch bei der WM große Kämpfe liefern werden, hinter sich. „Wir wollen eine Staffelmedaille. Auch eine Einzelmedaille wäre natürlich schön. Ich versuche, einen rauszuhauen, so dass es hoffentlich für's Podest reicht“, sagte der Schwarzwälder. Sein Coach ergänzte mit Blick auf das Giganten-Duo Bö/Fourcade: „Wir haben keine Angst vor großen Namen, wir müssen uns vor niemandem verstecken.“

Für Ex-Weltmeister Lesser beginnt die WM erst in der zweiten Woche, er soll am Wochenende im IBU-Cup noch Wettkampfkilometer sammeln. Denn der lange formschwache Thüringer wird in den Einzelrennen nicht starten. Der 31-Jährige kann aber auf Einsätze in der Single-Mixed- und Staffel am 20. und 22. Februar hoffen. Seine Stellung im Team hat er akzeptiert: „Zumindest für dieses Jahr. Aber für nächstes Jahr bin ich guter Dinge, dass es wieder um einiges besser funktioniert.“

+++++12. Februar 2020+++++

Lesser darf auf Staffel-Einsätze hoffen

Erik Lesser darf bei der am Donnerstag beginnenden Biathlon-Weltmeisterschaft in Antholz (Italien) auf zwei Staffel-Einsätze hoffen. „Er ist ein absolute Option für die Single-Mixed-Staffel - und wie Philipp Nawrath auch für die Staffel“, sagte Biathlon-Bundestrainer Mark Kirchner im Interview mit dem „Freien Wort“.

Lesser war auch ohne erfüllte WM-Norm und mit zuletzt schwacher Laufform für die Titelkämpfe in Südtirol nominiert worden. Der 31-Jährige, seit 2013 bei jedem Großereignis im Team und etatmäßiger Staffel-Startläufer, hatte im letzten Rennen vor der WM mit Rang 14 im Massenstart von Pokljuka die halbe Norm erfüllt - es war sein mit Abstand bestes Saisonresultat.

„Erik hat in der für ihn schweren Situation gezeigt, was für ein Athlet und für eine Persönlichkeit er ist, wie er tickt“, sagte Kirchner. Er hat sich professionell verhalten im IBU-Cup, hat einen klaren Plan, wie er ohne Druck und rationell aus dem Tief herauskommt“, sagte der Bundestrainer. Seine Vorstellungen über den weiteren Saisonverlauf mit der EM Ende Februrar seien sehr positiv, sagte Kirchner dem „Freien Wort“.

Lesser wird am ersten WM-Wochenende beim IBU-Cup in Martell/Italien starten und dann nach Antholz kommen. „Das sind ja nur zwei Stunden mit dem Auto“, sagte Kirchner. Die WM in Antholz geht bis zum 23. Februar.

+++++12. Februar 2020++++++

Biathleten haben keine Medaillenvorgabe

Für die anstehende Biathlon-Weltmeisterschaft gibt es für die deutschen Skijäger keine Medaillenvorgabe. „Ich erwarte von allen Athleten und Betreuern, dass sie in Antholz alles geben. Dass wir versuchen werden, unser Leistungsmaximum abzurufen, ist auch klar. Aber das werden andere Nationen auch versuchen. Und deswegen machen Medaillenvorgaben für mich wenig Sinn“, sagte Bernd Eisenbichler, der neue Sportliche Leiter der deutschen Biathleten, im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

„Es ist natürlich klar, dass wir in den Staffeln um Medaillen kämpfen. Und dass wir natürlich auch in den Einzelrennen schon die eine oder andere Medaille gewinnen wollen. Aber eine Zahl werde ich bewusst nicht nennen, das macht wenig Sinn“, sagte der 44-Jährige.

Die Biathlon-WM beginnt am Donnerstag mit dem Rennen der Mixed-Staffel und geht bis zum 23. Februar.

Eisenbichler, der frühere Biathlon-Chef der US-Amerikaner, findet, dass in Deutschland das Verständnis dafür wachsen müsse, dass die Konkurrenz sich extrem entwickelt habe. „Ich glaube, dass Biathlon - und ich bin jetzt 20 Jahre dabei - noch nie so stark war in der internationalen Konkurrenz, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren“, sagte Eisenbichler. Seine Arbeit in den USA hatte der Bayer bei der Hochfilzen-WM 2017 mit dem Überraschungstitel für Lowell Bailey und der Silbermedaille für Susan Dunklee gekrönt.

+++++11. Februar 2020+++++

Denise Herrmann legt den Fokus voll auf WM-Medaille

Viel Zeit zum Abschalten blieb Denise Herrmann nicht - deshalb musste sie das volle Entspannungsprogramm auffahren. "Da gibt es dann auch mal einen Tag, an dem ich mich gar nicht wirklich bewege - nur Bett, Couch und ein bisschen essen. Das kann ich auch ganz gut", sagte die Biathlon-Weltmeisterin gut gelaunt im Gespräch mit dem Sportinformationsdienst. Lange konnte sie den Müßiggang vor dem Saisonhöhepunkt nicht genießen, schließlich will Herrmann bei der am Donnerstag startenden WM in Antholz voll angreifen.

"Klar, ich will schon um Medaillen mitkämpfen", sagte die 31-Jährige, und diesem Ziel ordnet sie alles unter. Nur vier freie Tage gönnte sich Herrmann mit ihrem Freund, dem Langläufer Thomas Wick, zu Hause in Ruhpolding. Ansonsten war der Fokus voll auf das Highlight in Südtirol ausgerichtet. Nach der WM-Generalprobe in Pokljuka ging es zum Höhentraining auf die Seiser Alm, den letzten Schliff holte sie sich zusammen mit dem DSV-Team in Ridnaun.

Bei ihrer ersten Biathlon-WM im Vorjahr hatte die ehemalige Langläuferin auf ganzer Linie überzeugt, in Östersund krönte sie sich zur Weltmeisterin in der Verfolgung, gewann zudem Silber mit der Mixed-Staffel und Bronze im Massenstart. Damit stellte sie sogar Biathlon-Königin Laura Dahlmeier in den Schatten. Nun sind die Voraussetzungen aber ganz andere: Dahlmeier ist zurückgetreten, die volle Aufmerksamkeit im deutschen Frauen-Team gilt Herrmann.

"Denise steht vorn dran, das ist richtig", sagte Bundestrainer Mark Kirchner über seine "Frontfrau" bei sportschau.de: "Aber auch sie agiert im Team." Auch Herrmann selbst sieht sich nicht als Alleinunterhalterin. "Es steht nicht im Vordergrund, wer der Teamleader ist", erklärte sie: "Wir wollen um die Medaillen kämpfen und den anderen das Leben so schwer wie möglich machen. Alles andere, was drumherum gesponnen wird, ist nebensächlich."

Doch die bisherige Saison hat bewiesen: Derzeit besitzt nur Herrmann eine reelle Chance auf Edelmetall. In Pokljuka gewann sie beeindruckend das Einzel, traf erstmals in ihrer Karriere alle 20 Scheiben. Franziska Preuß kämpfte hingegen zuletzt wieder einmal mit gesundheitlichen Problemen, Vanessa Hinz ist läuferisch von der Spitze zu weit entfernt - und die ebenfalls nominierten Janina Hettich und Karolin Horchler erfüllten nicht einmal die DSV-Norm. Also werden alle Blicke auf Herrmann gerichtet sein.

"Es ist natürlich schon mein Anspruch, vorne mitzulaufen", sagte die Sächsin, die sich mit ihrer Rolle als Dahlmeier-Nachfolgerin aber nicht überfordert sieht: "Ein bisschen Druck ist ja auch gut."

Die Strecke in der Antholzer Höhe auf rund 1600 m liege ihr zwar "ziemlich gut", ein Medaillenziel will Herrmann aber nicht ausgeben. "Im letzten Jahr war es schon eine sehr gute WM für mich. Wenn man das mal erreicht hat, ist es natürlich immer Ansporn, das wieder zu erreichen", sagte sie, betonte aber: "Wenn ich bei der WM ganz vorne mitmischen will, muss ich nochmal eine Schippe drauflegen können." Genug getan hat sie dafür allemal.

+++++11. Februar 2020+++++

Magdalena Neuer traut deutschem Team WM-Titel zu

Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner sieht vor der am Donnerstag beginnenden WM in Antholz (bis 23. Februar) ein Nachwuchsproblem im deutschen Frauen-Biathlon. Auf Denise Herrmann (31) und Franziska Preuß (25) könne man zwar "zählen". Aber: "Ansonsten schaut es schwierig bis mittelmäßig aus - ohne das jetzt böse zu meinen", sagte Neuner im Interview mit dem Münchner Merkur (Mittwochsausgabe): "Die anderen tun sich einfach verdammt schwer, gute Ergebnisse zu erzielen. Das tut mir persönlich echt leid."

Mit Blick auf die kommenden Jahre glaubt Neuner aber nicht an einen dauerhaften Negativtrend. "Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass auch bei uns wieder junge Biathletinnen nachkommen werden. Nur momentan ist es eben nicht so", sagte sie.

Dem deutschen Team traut die 33-Jährige trotz einer bisher durchwachsenen Saison bei den Titelkämpfen einiges zu. "Auch wenn wir nicht die Favoriten sind: In den Staffeln sind wir immer ein Medaillenkandidat. Da bin ich sehr zuversichtlich", sagte Neuner im Interview mit der WAZ.

Aber auch in den Einzelwettbewerben seien die Deutschen alles andere als chancenlos. "Bei den Herren können mit Benedikt Doll, Arnd Peiffer, Johannes Kühn und Philipp Nawrath gleich vier Athleten vorn reinlaufen. Das ist ja fast eine Luxussituation", sagte Neuner: "Bei den Damen wird sich viel auf Denise Herrmann konzentrieren. Und Franziska Preuß muss vor allem gesund sein. Dann kann auch sie etwas holen."

Die bislang einzigen Saisonsiege im Weltcup holten bislang Doll (Sprint) und Herrmann (Einzel).

+++++2. Februar 2020+++++

Der deutsche Kader für die Biathlon-WM 2020 in Antholz

Mit Olympiasieger Arnd Peiffer und Verfolgungsweltmeisterin Denise Herrmann an der Spitze sind insgesamt elf Biathleten und Biathletinnen für die Weltmeisterschaften in Antholz vom 13. bis 24. Februar nominiert worden. Das teilte der Deutsche Skiverband am Mittwoch mit.

Auch ohne erfüllte WM-Norm ist Ex-Weltmeister Erik Lesser bei den Titelkämpfen dabei. Neben Peiffer und Lesser wurden bei den Männern Ex-Weltmeister Benedikt Doll, Johannes Kühn, Philipp Horn und Philipp Nawrath ins deutsche WM-Team berufen. Bei den Damen gehören neben Herrmann noch Franziska Preuß, Vanessa Hinz, Janina Hettich und Karolin Horchler zur WM-Mannschaft.

+++++26. Januar 2020+++++

Doll Zweiter im Massenstart - Biathletinnen enttäuschen

Benedikt Doll blickte einmal kurz über seine Schulter, dann setzte er im packenden Fight mit Johannes Thingnes Bö die entscheidende Attacke: Durch den Punktsieg gegen den Superstar der Szene hat sich Deutschlands bester Biathlet endgültig für die WM in Stellung gebracht. "Ein geiler Tag! Wenn es jetzt so weitergeht", sagte er selbstbewusst nach dem zweiten Platz im Massenstart von Pokljuka, "kann ich wirklich auf eine Medaille schielen".

18 Tage vor den Titelkämpfen in Antholz (13. bis 23. Februar) bewies der 29-Jährige nämlich eindrucksvoll, dass er die Duelle mit den unzähligen Rivalen nicht fürchten muss. Wie er den sechsmaligen Saisonsieger Bö auf der Zielgerade distanzierte und zuvor schon den siebenmaligen Gesamtweltcup-Sieger Martin Fourcade aus Frankreich in die Schranken verwiesen hatte, war bärenstark.

"Ich habe gewusst, dass die letzte Runde ziemlich schmerzhaft wird", erklärte Doll in der ARD. Der findige Schwarzwälder hatte sich allerdings einen Plan zurechtgelegt, "erst dranbleiben und dann spät angreifen" - das ging perfekt auf. Am Ende überquerte nach 15 km nur der Franzose Quentin Fillon Maillet die Ziellinie 10,0 Sekunden früher.