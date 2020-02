Biathlon-WM 2020 : Einzel mit Herrmann, Preuß, Hinz und Horchler

Denise Herrmann. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Düsseldorf Bei der Biathlon-WM im italienischen Antholz kämpfen die Athleten vom 13. bis 23. Februar um Medaillen. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige auf dem Laufenden.

Denise Herrmann (Oberwiesenthal), Vanessa Hinz (Schliersee), Franziska Preuß (Haag) und Karolin Horchler (Clausthal-Zellerfeld) sollen bei der Biathlon-WM in Antholz am Dienstag (14.15 Uhr/ARD) im Einzelrennen über 15 km für die zweite deutsche Medaille sorgen. "Die haben im Verfolger gute Leistungen gezeigt, da können wir morgen voll angreifen", sagte Disziplintrainer Kristian Mehringer zur Aufstellung. Janina Hettich (Schönwald) bleibt wie schon im Verfolgungsrennen am Sonntag nur die Zuschauerrolle.

Herrmann hatte im Verfolger mit Platz zwei für den ersten deutschen Podestplatz in Antholz gesorgt. Die 31-Jährige zählt auch im Einzel zu den Favoritinnen. Die Generalprobe in Pokljuka hatte Herrmann für sich entschieden. Erstmals in ihrer Karriere war sie bei allen vier Schießeinlagen ohne Fehlschuss geblieben.

+++++16. Februar 2020+++++

Herrmann stürmt zu Silber und erlöst die Biathleten - Männer weiter ohne Medaille

Erst holte sich Denise Herrmann nach einem famosen Rennen den verdienten "Schmatzer" von ihrem Freund ab, dann hüpfte sie mit einem breiten Grinsen aufs Podium. "Ich bin sehr, sehr zufrieden und überglücklich", sagte die strahlende Herrmann, nachdem sie dank einer taktischen Meisterleistung in der Verfolgung über 10 km zu Silber gestürmt war. Damit bescherte sie dem Deutschen Skiverband (DSV) bei der Biathlon-WM in Antholz die ersehnte erste Medaille.

"Das ist super. Das gibt dem Team einen richtigen Ruck", sagte die zweimalige Olympiasiegerin Laura Dahlmeier im ZDF. Die deutschen Männer warten hingegen immer noch auf Edelmetall in Südtirol - nach Platz sieben im Sprint sorgte Arnd Peiffer auch in der Verfolgung als Fünfter für das beste deutsche Resultat. Der Sieg ging an den fehlerfreien Franzosen Emilien Jacquelin, der sich vor dem norwegischen Dominator Johannes Thingnes Bö und dem umstrittenen Ex-Doper und Sprint-Weltmeister Alexander Loginow (Russland) durchsetzte.

Trotz der schlechtesten Medaillenausbeute des DSV nach dem ersten WM-Wochenende seit sieben Jahren sorgte vor allem Herrmann für einen Mutmacher für die zweite Woche der Titelkämpfe. Zuvor war sie nach Wacklern am Schießstand schon zweimal knapp an den Medaillen vorbeigeschrammt - mit der Mixed-Staffel gab es Platz vier, im Sprint Rang fünf. In der Verfolgung ging dann (fast) alles auf.

Im entscheidenden Moment gelang der Titelverteidigerin ein taktischer Coup. Herrmann wartete bis zum letzten Anstieg, dann zog sie an der Norwegerin Marte Olsbu Röiseland vorbei. "Ich habe voll und ganz auf meine Sprintqualitäten vertraut und war mir zu jeder Sekunde auf der letzten Runde sicher, dass ich es mache", sagte die 31-Jährige.

Nach drei Schießfehlern lag Herrmann im Ziel 9,5 Sekunden hinter der neuen Weltmeisterin Dorothea Wierer (Italien/1). Mit einem fehlerfreien letzten Stehendanschlag wäre sogar mehr dringewesen. "Der letzte Schuss war schade, weil der arschknapp vorbei war. Dann wäre es vielleicht wirklich noch um Gold gegangen", haderte Frauen-Trainer Kristian Mehringer, fügte aber an: "Wir sind vollauf zufrieden."

Auch Herrmanns Freund, der Langläufer Thomas Wick, feierte den "überragenden" Silber-Coup. Der 28-Jährige war erst am Samstag angereist - und hatte eine besondere Motivation im Gepäck. "Die letzte Energie habe ich mitgebracht: Eierlikörkrapfen", erzählte der Glücksbringer, und Freundin Herrmann scherzte: "Das war sehr wichtig. Volle Speicher sind auf der Höhe immer gut."

Im Schatten von Herrmann durften auch Vanessa Hinz (Schliersee/1) als Fünfte und Franziska Preuß (Haag/2) auf Platz sieben Spitzenresultate bejubeln. "Jetzt fällt erstmal die erste Last ab", sagte Mehringer vor dem Ruhetag am Montag erleichtert. Der Kampf um Medaillen wird erst am Dienstag mit dem Einzel der Frauen (14.15 Uhr/ARD) fortgesetzt. Es sei für die DSV-Athleten "noch alles möglich. Es gibt noch einige Chancen", sagte Dahlmeier.

Für den Aufreger des Wochenendes hatte zuvor der WM-Titel im Sprint von Loginow gesorgt. Schwedens Staffel-Olympiasieger Sebastian Samuelsson sprach gar von einer "Schande für den Sport" - Loginow war 2014 des Epo-Dopings überführt und für zwei Jahre gesperrt worden.

Nur wenige Stunden vor Loginows unrühmlichem Erfolg hatte der Weltverband IBU Jewgeni Ustjugow, 2014 Olympiasieger mit der russischen Staffel, des Dopings für schuldig befunden. Damit könnten die deutschen Biathleten Erik Lesser, Daniel Böhm, Peiffer und Simon Schempp nachträglich Olympia-Gold von Sotschi bekommen.

+++++16. Februar 2020+++++

Peiffer Fünfter - Jacquelin siegt vor Bö

Die deutschen Biathleten haben bei der WM in Antholz in der Verfolgung über 12,5 km das Podest verpasst. Nach dem Silber-Rennen von Denise Herrmann bei den Frauen belegte Olympiasieger Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) als bester Skijäger des Deutschen Skiverbandes (DSV) nach einem Schießfehler den fünften Platz.

Der Sieg ging an den Franzosen Emilien Jacquelin, der fehlerfrei blieb. Der Sechste des Sprints triumphierte hauchdünn mit 0,4 Sekunden vor Überflieger Johannes Thingnes Bö aus Norwegen (2). Der umstrittene Russe Alexander Loginow (1), Weltmeister im Sprint, wurde mit 23,9 Sekunden Rückstand Dritter. Peiffer lag 53,9 Sekunden zurück.

"Das war eine solide Leistung. Ich bin zufrieden und habe nahezu das Bestmögliche rausgeholt. Die vorne haben aber nicht viel zugelassen, das muss man akzeptieren, dass die Burschen besser waren", sagte Routinier Peiffer im ZDF. Jacquelin sprach von einem "Kindheitstraum, der in Erfüllung geht. Das ist unglaublich."

WM-Debütant Philipp Horn (Frankenhain/6) wurde 18., Johannes Kühn (Reit im Winkl/5) musste sich mit Rang 28 zufrieden geben, Benedikt Doll (Breitnau/7) landete auf einem enttäuschenden 29. Rang. Das Trio erlebte am Schießstand einen Tag zum Vergessen.

In der kommenden Woche kämpfen die Biathleten noch im Einzel, der Single-Mixed-Staffel, den Staffeln und im Massenstart um Edelmetall. Am Montag ist aber erst einmal Ruhetag.

+++++16. Februar 2020+++++

Silber in der Verfolgung - Denise Herrmann erlöst deutsche Biathleten

Denise Herrmann wartete bis zum letzten Anstieg, dann zog sie an Marte Olsbu Röiseland vorbei und erlöste bei der WM in Antholz die deutschen Biathleten: Dank einer taktischen Meisterleistung ist Herrmann in der Verfolgung über 10 km zu Silber gestürmt - die 31-Jährige bescherte dem Deutschen Skiverband (DSV) damit die ersehnte erste Medaille in Südtirol.

"Ich kenne meine Sprintqualitäten hintenraus und habe mir Marte ganz gut zurechtgelegt", sagte Herrmann, die nach drei Schießfehlern im Ziel 9,5 Sekunden hinter der neuen Weltmeisterin Dorothea Wierer (Italien) lag, im ZDF: "Ich war ziemlich aufgeregt, weil die Ausgangsposition doch sehr gut war." Herrmann war als Fünfte in die Loipe gegangen.

Vanessa Hinz (Schliersee/1) als Fünfte und Franziska Preuß (Haag/2) auf Platz sieben durften ebenfalls erfreuliche Leistungen bejubeln. Karolin Horchler (Clausthal-Zellerfeld) blieb fehlerfrei und lief auf den 15. Rang.

Die ehemalige Langläuferin Herrmann machte von Beginn an Druck auf die vor ihr laufenden Rivalinnen. Schon auf der ersten Runde hatte sie sich mit raumgreifenden Schritten bis auf Position drei vorgearbeitet, der erste Schuss allerdings verfehlte prompt das Ziel. Nach dem ersten Schießen war die fehlerfreie Franziska Preuß deshalb als Vierte unmittelbar vor Herrmann die beste Deutsche.

Relativ schnell tauschten die besten deutschen Biathletinnen in diesem Winter aber wieder ihre Positionen. Vor dem zweiten Liegendanschlag betrug Herrmanns Abstand zur Spitze nur 14 Sekunden, weitere zehn Sekunden danach folgte Preuß. Während Herrmann mit einer fehlerfreien Einlage den imaginären Bronzerang eroberte, fiel Preuß mit einem Fehler hingegen wieder zurück.

Die fünf Treffer spornten Herrmann offensichtlich nur noch zusätzlich an. Meter um Meter, so machte es den Eindruck, verringerte sich die Lücke zu den führenden Läuferinnen. Allerdings war Herrmann gewarnt: Schon oft hatte sie auf der Strecke Zeit gutgemacht - und dem hohen Tempo dann beim folgenden Schießen Tribut zollen müssen.

Und auch diesmal unterlief ihr ein Fehlschuss, was zwar dazu führte, dass sie Röiseland und Wierer aus den Augen verlor, trotzdem aber den dritten Rang verteidigte. Die Medaille war also zum Greifen nah, Herrmann musste nur noch die letzte Schießeinlage halbwegs unbeschadet überstehen. Es gelang ihr (fast) perfekt.

Trotz des auffrischenden Windes schoss Herrmann sicher und schnell, eine Scheibe nach der anderen wurde weiß. Nur der letzte Schuss führte sie noch einmal in die Strafrunde - was ihren Sturm zur ersehnten Medaille aber nicht verhindern konnte.

Nach dem Jagdrennen der Männer (15.15 Uhr/ZDF), bei dem Arnd Peiffer und Philipp Horn auf den Positionen sieben und acht als beste Deutsche in die Loipe gehen, dürfen die Skijäger einen Tag durchatmen. Der Kampf um Medaillen wird erst am Dienstag mit dem Einzel der Frauen (14.15 Uhr/ARD) fortgesetzt. Dort dürfen vier deutsche Athletinnen an den Start gehen.

+++++16. Februar 2020+++++

Aus Silber könnte Olympia-Gold für Biathleten werden

Frühestens im übernächsten Sommer könnte die olympische Gold-Party im Garten von Biathlet Erik Lesser über die Bühne gehen. Erst dann dürfte das letzte Wort im Doping-Skandal um die russische Männer-Staffel gesprochen sein. „Ich freue mich, dass wir das Thema dann abhaken können“, sagt Arnd Peiffer, der dann zweimaliger Olympiasieger wäre. Zusammen mit Lesser, Daniel Böhm und Simon Schempp hatte der 32-Jährige bei den Winterspielen in Sotschi 2014 Silber hinter den Gastgebern gewonnen.

2184 Tage nach dem Olympia-Rennen wurde Staffel-Olympiasieger Jewgeni Ustjugow am Rande der Weltmeisterschaften im italienischen Antholz als Doping-Sünder verurteilt. „Es ist unglaublich, was die Russen gemacht haben“, sagte IBU-Generalsekretär Niklas Carlsson mit Blick auf die Ereignisse vor sechs Jahren.

„Ich finde es wahnsinnig traurig, wenn wir dort betrogen worden sind. Ich hatte kein Problem damit, dass die Russen vor uns waren“, sagt Peiffer. „Das vergiftet auch so ein bisschen die Erinnerung. Auch wenn das ein Olympiasieg wäre, wäre das mit negativen Erinnerungen verknüpft.“

Irgendwie war es Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet am Tag der Urteilsverkündung Ex-Epo-Doper Alexander Loginow in der Südtirol-Arena Sprintweltmeister wurde. „Da ist ein gewisses Geschmäckle dabei“, sagt Peiffer: „Einerseits schwingt ein gewisser Verdacht mit, weil er schon mal wegen Epo-Dopings gesperrt war und jetzt wieder auf einem Niveau ist, wie zu Zeiten des EPO-Missbrauches.“ Anderseits habe Loginow seine Strafe verbüßt.

Das neue Doping-Urteil hat mit dem alten gegen den früheren Juniorenweltmeister Loginow nichts zu tun. Der Biathlon-Weltverband IBU hat den mittlerweile nicht mehr aktiven Ustjugow zusammen mit Swetlana Slepzowa des Dopings für schuldig befunden. Ustjugow gehörte zum Sieg-Quartett der Russen in Sotschi. Slepzowa war 2010 Staffel-Olympiasiegerin.

Ustjugow, der genau wie Slepzowa Doping stets bestritten hat, kündigte bereits an, beim Internationalen Sportgerichtshof Cas Einspruch einzulegen. „Ich werde bis zum Ende gehen. (...) Die Zeit wird zeigen, wer Recht hat“, sagte Ustjugow und sprach von Gesetzlosigkeit.

Insgesamt 21 Tage hat er Zeit für den Gang zum Cas. Sollte die IBU-Entscheidung bestätigt werden, müssen die eingefrorenen Proben der Nachrücker, also Deutschland, Österreich und Norwegen, nachgetestet werden. Danach muss die IBU ein neues Olympia-Ergebnis verkünden, die Medaillen müssen zurückgegeben werden und das IOC über den neuen Sieger entscheiden. Gut eineinhalb Jahre wird das dauern.

„Wenn es so kommen sollte, würden wir die Siegerehrung im Garten nachspielen. Ich würde mich sehr darüber freuen, irgendwann Olympiasieger zu sein“, hatte Lesser gesagt, als das Doping-Gerücht einmal mehr die Runde machte.

+++++15. Februar 2020+++++

Deutsche Biathleten erneut ohne Medaille - früherer Dopingsünder Weltmeister

Arnd Peiffer jagte seine Patronen zielsicher in die schwarzen Scheiben, für den ersten Coup der deutschen Biathleten fehlte ihm aber die Spritzigkeit: Bei der WM in Antholz sind im Sprint der Männer auch Peiffer und Co. ohne die erhoffte Medaille geblieben. Der Olympiasieger musste sich als bester Athlet des Deutschen Skiverbandes (DSV) mit dem siebten Rang begnügen - 20,2 Sekunden fehlten zum Podest.

"Man muss einfach einen optimalen Tag erwischen, um nach ganz vorne zu laufen. Ich habe das Bestmögliche herausgeholt", sagte Peiffer, der sich aber immerhin eine ansprechende Ausgangslage für das Jagdrennen am Sonntag verschafft hatte, im ZDF: "Man muss in Top-Form sein und dazu noch eine gute Tagesform erwischen."

Die hatte der Russe Alexander Loginow. Der 28-Jährige, schon einmal wegen Dopings für zwei Jahre gesperrt, schnappte sich nach einer fehlerfreien Vorstellung die Goldmedaille und lag im Ziel 6,5 Sekunden vor dem Franzosen Quantin Fillon Maillet. Bronze gewann dessen Landsmann Martin Fourcade, der nach einer fehlerfreien Leistung 19,5 Sekunden langsamer als Loginow war. Der norwegische Titelverteidiger und Top-Favorit Johannes Thingnes Bö musste sich nach einem Schießfehler mit dem fünften Rang zufrieden geben.

Deutschlands bester Skijäger Benedikt Doll, der in dieser Saison bereits im Weltcup einen Sprint gewonnen und vor drei Jahren in dieser Disziplin auch den WM-Titel geholt hatte, verabschiedete sich indes schon im ersten Schießen aus dem Medaillenrennen. Der 29-Jährige ließ die erste und die letzte Scheibe stehen, auch nach dem zweiten Anschlag musste er eine Strafrunde drehen.

"Ich habe schnell gemerkt, dass ich richtig gute Ski habe und schnell unterwegs bin. Es ist umso ärgerlicher, dass es am Schießstand nicht geklappt hat", sagte Doll, der 14. wurde und zum gesamten Abschneiden des deutschen Teams meinte: "Es ist irgendwie blöd gelaufen."

Denn auch der laufstarke WM-Debütant Philipp Horn (Frankenhain/2) sowie Johannes Kühn (Reit im Winkl/4) blieben am Schießstand nicht ohne Fehler, Horn vergab dadurch sogar die Chance auf eine Medaille. "Es hat richtig Spaß gemacht", sagte der achtplatzierte Horn dennoch, "es war ein richtig cooler Tag."

Die beiden Verfolgungsrennen am Sonntag (13.00/15.15) schließen die erste Woche der Titelkämpfe ab, bei den Frauen geht Titelverteidigern Denise Herrmann als Fünfte mit einem Rückstand von einer halben Minute auf die norwegische Sprint-Weltmeisterin Marte Olsbu Röiseland aussichtsreich in die Loipe. "Das ist ein neues Rennen, die Ausgangsposition ist gut, und es gibt ja auch was zu verteidigen", sagte Herrmann und versprach: "Ich greife wieder an."

In der kommenden Woche kämpfen die Biathleten noch im Einzel, der Single-Mixed-Staffel, den Staffeln und im Massenstart um Edelmetall. Vor allem in den Team-Wettbewerben rechnen sich die deutschen Skijäger gute Medaillenchancen aus.

+++++15. Februar 2020+++++