Bei den Männern ist Johannes Thingnes Bö das Maß der Dinge. In neun Einzelrennen ging der Norweger in diesem Winter an den Start, sechsmal siegte er. Im Januar ließ er aufgrund der Geburt seines Sohnes Gustav die Weltcups in Oberhof und Ruhpolding aus, in Pokljuka stand er aber schon wieder ganz oben auf dem Treppchen.