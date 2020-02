Deutsche bei der Biathlon-WM : Am Schießstand nicht konkurrenzfähig

Die Biathletinnen liegen beim ersten Schießen des Massenstarts bei der Weltmeisterschaft im italienischen Antholz am Schießstand und zielen auf die Scheiben. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Düsseldorf Die deutschen Biathleten haben bei der WM deutliche Probleme am Schießstand offenbart. Zwar reichte es zu viermal Silber und einmal Bronze, vor allem die Herren sammelten aber Schießfehler statt Medaillen.

Die deutschen Biathlon-Fans sind erfolgsverwöhnt. Goldmedaillen waren in den vergangenen Jahrzehnten bei Großevents wie Weltmeisterschaften oder Olympia fest eingeplant und es gab jeweils reichlich Grund zum Jubeln für die Biathleten des Deutschen Skiverbandes (DSV). Doch ein Problem offenbarte sich schon in den vergangenen Jahren: Es fehlt an Nachwuchs, der nahtlos an die bisherigen Erfolge anknüpfen kann. Mit Denise Herrmann und Vanessa Hinz haben bei der WM 2020 in Antholz zwar wieder zwei deutsche Biathletinnen Silber gewonnen und auch für die Staffeln gab es mit zweimal Silber und einmal Bronze Edelmetall. Zum WM-Titel reichte es für das DSV-Team diesmal aber nicht mehr. 2019 hatte die Mannschaft noch zwei WM-Titel, zweimal Silber und dreimal Bronze geholt. Die Herren blieben bei dieser WM sogar gänzlich ohne Einzel-Medaille.

Schaut man auf die Rennstatistiken der am vergangenen Wochenende zu Ende gegangenen WM in Italien, dann scheint der Grund offensichtlich: die Schießleistung der deutschen Biathleten. 145 Schießfehler und zwei Strafrunden kamen da in den zwölf WM-Wettbewerben für Team Deutschland insgesamt zusammen. Arnd Peiffer verfehlte im Einzel-Rennen der Herren sechs Mal die Zielscheibe und wurde als Titelverteidiger in dieser Disziplin 50. Insgesamt leisteten sich die DSV-Herren in diesem Rennen 24 Fehler. WM-Mitfavorit Benedikt Doll schoss im Verfolgungsrennen sieben Fehler. Bei den Damen zeigte sich wie schon so oft, dass die frühere Langläuferin Denise Herrmann noch nicht konstant treffsicher ist. Nach Silber in der Verfolgung verfehlte sie im Massenstart zum Abschluss der Weltmeisterschaften sieben Scheiben.

Info Der Medaillenspiegel der WM in Antholz 1. Norwegen sechs Gold,

drei Silber, zwei Bronze 2. Frankreich drei Gold,

zwei Silber, drei Bronze 3. Italien zwei Gold, zwei Silber 4. Russland einmal Gold,einmal Bronze 5. Deutschland viermal Silber, einmal Bronze

Mit solchen Leistungen ist man in der Weltspitze nicht konkurrenzfähig – selbst auf Strecken mit schwierigen Schießbedingungen wie in Antholz nicht, auf denen auch andere Nationen Fehler schießen. Starke Läufer wie Peiffer, Doll oder Herrmann können Fehler zwar teilweise kompensieren, nicht aber eine derart hohe Zahl. Um wirklich erfolgreich zu sein, muss der Sportler beide Disziplinen auf Weltklasse-Niveau beherrschen. Die besten Biathleten bleiben regelmäßig fehlerfrei, so auch bei der WM in Antholz.

Bereits vor der WM standen die Schießleistungen der deutschen Biathleten im Fokus. Im vergangenen Jahr hat der Verband ein Kompetenzteam Schießen initiiert. Es soll vor allem dafür sorgen, dass der Biathlonnachwuchs bereits besser im Schießen ausgebildet wird. Es soll aber auch die Sportler im Weltcupteam beraten. Das allerdings nur bedingt. Zu dem Team gehören der frühere Frauen-Bundestrainer Gerald Hönig und Michael Rösch, vor einigen Jahren selbst noch im Weltcup aktiv. Hönig ist bei den Weltcups nur selten vor Ort. Er schaut vor allem auf die Nachwuchsarbeit. Rösch versucht es nach eigenen Angaben mit einem neuen Ansatz in der Beobachtung der Schießleistungen der deutschen Top-Athleten. Er schaut nicht auf die Zielscheiben und das Schussbild, sondern beobachtet, wie der Athlet das Gewähr hält, wie er schießt, was es an der Haltung zu optimieren gibt. Aktuell beschränkt sich seine Funktion aber auf Beratung. Als Schießtrainer für das Weltcupteam fungiert er nicht.

Das liegt auch daran, dass man beim DSV kein grundlegendes Problem im Schießen sieht: „Ich würde wirklich nicht von einem Schießproblem sprechen“, sagte Bernd Eisenbichler, seit April 2019 sportlicher Leiter der deutschen Biathleten, während der WM. Extra einen Schießtrainer einzustellen, sei nicht zwangsläufig nötig – auch weil es für acht ganz unterschiedliche Athleten nicht eine einzige Lösung geben könne. Eisenbichler sagte aber auch, man müsse „die Augen immer offen halten, wo man sich punktuell Stimuli holen kann.“