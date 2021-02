Biathlon-WM 2021 : Deutsche Biathleten hoffen auf Traumstart am Mittwoch

Denise Herrmann (l.), Franziska Preuß und Janina Hettich (r.) in Pokljuka. Foto: dpa/Sven Hoppe

Düsseldorf Am Mittwoch beginnt die Biathlon-WM im slowenischen Pokljuka. Bereits im ersten Wettbewerb können sich die deutschen Athleten Hoffnungen auf Medaillen machen. In unserem Telegramm verpassen Sie nichts.

Eine Medaille in der Mixed-Staffel am Mittwoch (15 Uhr/ARD und Eurosport) soll die Initialzündung für traumhafte Weltmeisterschaften im Corona-Winter werden. "Wenn der Anfang klappt, ist es leichter, da weiterzumachen", sagte Denise Hermann dem SID: "Das Podium ist natürlich immer unser Ziel. Wir wollen der Konkurrenz das Leben nicht leicht machen. Wir sind alle gut drauf und werden voll angreifen."

Die Voraussetzungen sind bestens. Mit Erik Lesser, Arnd Peiffer, Herrmann und Franziska Preuß kann der Deutsche Skiverband zum Auftakt seine vermeintlich stärkste Besetzung ins Rennen schicken. Peiffer, Herrmann und Preuß gehörten schon zur Staffel, die im Vorjahr bei der WM in Antholz mit Platz vier hauchdünn eine Auftaktmedaille verpasste. Lesser ersetzt den damaligen Schlussläufer Benedikt Doll - aus gutem Grund.

Erstmals werden im Mixed-Rennen über 4x7,5 km bei einer WM die Männer den Anfang machen. Nur logisch, dass Lesser mit seiner jahrelangen Erfahrung als Startläufer der Herrenstaffel den Vorzug vor Doll erhielt und mit 32 Jahren doch noch zu seiner WM-Premiere in diesem Wettbewerb kommt. Das neue Format könnte dem deutschen Team durchaus liegen.

Schließlich beeindruckte Preuß in der Frauenstaffel zuletzt gleich mehrfach auf der Schlussposition, während die Männer am Ende immer wieder Podestplätze aus der Hand gaben. Topfavoriten sind allerdings die im Weltcup alles überragenden Norweger, auch Frankreich, Schweden oder Russland sind hoch einzuschätzen.

"Mixed-Staffeln sind immer sehr eng, weil jede Nation hochklassige Sportler stellt, von Platz 1 bis 10 kann da alles möglich sein", sagte Frauentrainer Kristian Mehringer. Umso wichtiger wäre es, mit einem Erfolgserlebnis gleich "in einen positiven Flow" zu kommen, betonte Herrmann. Denn schließlich soll die Mixed-Staffel erst der Anfang sein - die deutschen Biathleten haben bei den Geistertitelkämpfen vom 10. bis 21. Februar viel mehr vor.

+++++5. Februar 2021+++++

Warum Laura Dahlmeier nicht im TV zu sehen sein wird

Das ZDF muss bei der Biathlon-Weltmeisterschaft auf seine prominenteste Mitarbeiterin verzichten. Laura Dahlmeier wird für das Zweite nicht als TV-Expertin im Einsatz sein. Die siebenmalige Weltmeisterin hat nach Angaben des Senders Uni-Prüfungen zu absolvieren. Die 27-Jährige studiert Sportwissenschaften in München.

Nach dem Ende ihrer sportlichen Laufbahen hatte Dahlmeier im Dezember 2019 ihre ZDF-Premiere bei einem Weltcup in Frankreich erlebt. Sie soll auch zukünftig für das Zweite arbeiten, hieß es. Die WM in Pokljuka (Slowenien) beginnt am Mittwoch mit der Mixed-Staffel.

Biathlon-WM in Pokljuka wegen Corona-Pandemie ohne Zuschauer

Die Biathlon-WM im slowenischen Pokljuka findet ab der kommenden Woche nun doch ohne Zuschauer statt. Das bestätigte der Weltverband IBU am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Bis zuletzt hatten die Veranstalter gehofft, dass an den neun Wettkampftagen mit insgesamt zwölf Medaillenentscheidungen trotz der Corona-Pandemie zumindest 500 Fans pro Tag an die Strecken kommen können. Diese Plänen wurde vor dem Start am kommenden Mittwoch jedoch wieder verworfen. Zum Auftakt steht die Mixedstaffel auf dem Programm, die WM dauert anschließend noch bis zum 21. Februar.

+++++4. Februar 2021+++++

WM-Sprintrennen mit Peiffer, Lesser, Doll und Kühn

Biathlon-Bundestrainer Mark Kirchner hat bereits mehr als eine Woche vor dem ersten Einzelrennen bei der WM in Pokljuka über das deutsche Aufgebot entschieden. Wie der Thüringer am Donnerstag bei einer Medienrunde bekanntgab, werden im Sprint über zehn Kilometer Arnd Peiffer, Erik Lesser, Benedikt Doll und Johannes Kühn antreten. Als einziger der fünf deutschen WM-Starter wird am Freitag in einer Woche in Slowenien Roman Rees fehlen. Der 27-Jährige soll dafür in der zweiten WM-Woche im Einzel über 20 Kilometer zum Einsatz kommen. Wer zum Auftakt der Weltmeisterschaften am kommenden Mittwoch in der Mixedstaffel startet, ist bislang noch nicht bekannt.

„Es sind alle gesund, alle können gut trainieren“, sagte Kirchner in einer Video-Schalte aus dem Trainingslager in Obertilliach. In Österreich steht für die deutsche Mannschaft bis Sonntag das letzte Trainingslager auf dem Programm, ehe es zum Höhepunkt der Saison nach Slowenien geht. „Wir freuen uns darauf, dass es bald losgeht“, sagte Olympiasieger Peiffer und ergänzte: „In den nächsten Tagen werden wir noch harte Einheiten haben, um den Körper daran zu erinnern, dass es bald wieder weh tun wird.“

Vier bis fünf Medaillen sollen bei den insgesamt zwölf Entscheidungen herausspringen, hatte Biathlon-Sportdirektor Bernd Eisenbichler zu den Zielen gesagt. „Ich würde gerne mit einer Medaille nach Hause fahren“, sagte Peiffer, der bei den Männern als aussichtsreichster Kandidat gilt. Bei den Frauen hat diese Rolle Franziska Preuß inne. „Mich würde es total freuen, wenn ich überhaupt irgendwo auf dem Podium stehen kann. Wo ist eher zweitrangig“, sagte die Bayerin.

+++++1. Februar 2021+++++

Peiffer und Preuß führen zehnköpfiges Aufgebot für WM an

Zehn Biathletinnen und Biathleten des Deutschen Skiverbandes (DSV) werden bei den Weltmeisterschaften in Pokljuka um Medaillen kämpfen. Wie der Verband mitteilte, wurden Arnd Peiffer, Benedikt Doll, Erik Lesser, Roman Rees und Johannes Kühn sowie Franziska Preuß, Denise Herrmann, Janina Hettich, Maren Hammerschmidt und Vanessa Hinz nominiert. Die WM-Wettbewerbe in Slowenien werden vom 10. bis 21. Februar ausgetragen.

Einzel-Vizeweltmeisterin Hinz hatte die Norm (zweimal Top 15 oder einmal Top 8) zwar verpasst, die 28-Jährige ist aber wesentlicher Bestandteil der deutschen Erfolgs-Staffel geworden. Bei den Männern verfehlten Rees und Kühn die Norm, beide werden um den vierten Startplatz in der Staffel kämpfen - das deutsche Aufgebot im Überblick:

Frauen: Maren Hammerschmidt (SK Winterberg), Denise Herrmann (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Janina Hettich (SC Schönwald), Vanessa Hinz (SC Schliersee), Franziska Preuß (SC Haag)

Herren: Benedikt Doll (SZ Breitnau), Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl), Erik Lesser (SV Eintracht Frankenhain), Arnd Peiffer (WSV Clausthal-Zellerfeld), Roman Rees (SV Schauinsland)

+++++29. Januar 2021+++++

Kühn holt EM-Bronze im Sprint – DSV-Frauen enttäuschen

Johannes Kühn hat bei den Biathlon-Europameisterschaften im polnischen Duszniki Zdroj für die erste deutsche Medaille gesorgt. Der 29-Jährige holte im Sprint über 10 km nach zwei Schießfehlern Bronze und empfahl sich damit für ein WM-Ticket. Europameister wurde der Schweizer Martin Jäger.

Im Weltcup hatte Kühn die Norm des Deutschen Skiverbandes (DSV) für die Titelkämpfe in Pokljuka/Slowenien (10. bis 21. Februar) verpasst. Der DSV will sein WM-Aufgebot nach Abschluss der EM, die noch bis Sonntag dauert, verkünden. Bei den Männern haben sich in Arnd Peiffer, Erik Lesser und Benedikt Doll erst drei Athleten fest für die WM qualifiziert.

Philipp Horn, der auch noch um einen Platz im deutschen WM-Kader kämpft, blieb als 16. im Sprint mit drei Schießfehlern erneut hinter den Erwartungen zurück. Dominic Schmuck auf Rang neun und Danilo Riethmüller als Zwölfter kamen noch vor Horn ins Ziel. Justus Strelow belegte Rang 17.

Die deutschen Biathletinnen erlebten im Sprint über 7,5 km dagegen erneut eine Enttäuschung. Vanessa Voigt war auf Rang 16 die beste DSV-Starterin.

+++++28. Januar 2021+++++

Ex-Weltmeister Schempp beendet seine Karriere mit sofortiger Wirkung

Der viermalige Biathlon-Weltmeister Simon Schempp beendet mit sofortiger Wirkung seine Karriere. Das verkündete die einstige Nummer eins der deutschen Skijäger am Donnerstag in den sozialen Medien. Nach Verletzungspech und vielen gesundheitlichen Rückschlägen konnte der 32 Jahre alte Schwabe in den vergangenen beiden Jahren nicht mehr an die Weltspitze herankommen. Neben acht WM-Medaillen holte der langjährige Schlussläufer der deutschen Männerstaffel bei Olympia zweimal Silber und einmal Bronze.

„Seit einiger Zeit spüre ich, dass mein Körper nicht mehr voll belastbar ist, und an diesem Zustand konnte leider auch mein unbändiger Wille nichts ändern“, schrieb Schempp. „Schlussendlich konnte ich nicht mehr der Biathlet sein, der ich lange war, weder im Wettkampf noch im Training. Dieses Signal kann und will ich nicht länger ignorieren.“

Schempp wurde 2017 Weltmeister im Massenstart und verpasste ein Jahr später in der gleichen Disziplin nur hauchdünn den Olympiasieg. In Pyeongchang musste er sich im Zielsprint dem Franzosen Martin Fourcade geschlagen geben. Nach einem Radsturz im Sommer 2018 hatte Schempp immer wieder Probleme und fand nie zu alten Form zurück. In diesem Jahr verpasste der zwölfmalige Weltcupsieger zum dritten Mal nacheinander eine WM und zog nun die Konsequenzen. „Natürlich war das die schwerste Entscheidung meiner Laufbahn, aber es fühlt sich gut und genau richtig an“, schrieb der Wahl-Ruhpoldinger, der sich nun auf seine berufliche Ausbildung konzentrieren will und ein Hochschulstudium anstrebt.

+++++27. Januar 2021+++++

DSV-Athleten zum EM-Auftakt ohne Medaille

Für die deutschen Biathleten haben die Europameisterschaften im polnischen Duszniki Zdroj enttäuschend begonnen. In den beiden Einzel-Rennen zum Auftakt am Mittwoch blieben sowohl die Frauen als auch die Männer des Deutschen Skiverbandes (DSV) ohne Medaille. Einzige Lichtblicke waren die beiden 24 Jahre alten Justus Strelow und Stefanie Scherer, die mit nur einem Schießfehler jeweils auf dem siebten Rang landeten.

Die erfahrenen DSV-Athleten blieben hingegen hinter den Erwartungen zurück und verpassten die Top 10. Im Männerrennen über 20 km kam Philipp Nawrath mit drei Strafminuten auf Rang elf. Johannes Kühn, der in dieser Saison schon im Weltcup nicht auf Touren kam, lag als 15. mit vier Schießfehlern 0,7 Sekunden vor Philipp Horn (16./3 Strafminuten). Der Sieg ging an den Letten Andrejs Rastorgujevs (1).

Bei den Frauen belegte die zweimalige Staffel-Weltmeisterin Franziska Hildebrand im Klassiker über 15 km mit zwei Schießfehlern nur Rang 16. Marion Deigentesch, die zuletzt im Weltcup in Antholz als Elfte im Einzel überzeugt hatte, musste sich beim Sieg der Polin Monika Hojnisz-Starega (1) nach drei Fehlern mit dem 20. Platz begnügen.

Am Freitag geht es bei der EM mit den Sprintrennen weiter. Die Verfolger am Samstag und die Staffeln am Sonntag schließen den Wettbewerb ab. Die deutschen Biathletinnen und Biathleten haben in Duszniki Zdroj die Chance, sich über gute Leistungen noch für die WM in Pokljuka (10. bis 21. Februar) zu empfehlen. Der DSV will sein WM-Aufgebot nach Abschluss der EM verkünden.

+++++25. Januar 2021+++++

Schempp verpasst auch EM - WM-Nominierung erst im Februar

Ex-Weltmeister Simon Schempp verpasst wegen eines grippalen Infekts auch die Biathlon-EM im polnischen Duszniki Zdroj. Wie der Deutsche Skiverband am Montag mitteilte, fehlt der 32 Jahre alte Schwabe bei den Titelkämpfen von diesem Mittwoch bis zum Sonntag ebenso wegen Krankheit wie Weltcup-Starterin Anna Weidel bei den Frauen. Der zweimalige Olympia-Zweite Schempp hatte seinen Platz im deutschen Weltcup-Team nach nur zwei Einsätzen Anfang Januar wieder verloren und kämpft um den Anschluss. Krankheitsbedingt konnte er danach schon nicht im zweitklassigen IBU-Cup in Bayern antreten.

Prominenteste Skijägerin im sechsköpfigen EM-Damenteam ist die ehemalige Staffel-Weltmeisterin Franziska Hildebrand. Bei den Männern verfügen Philipp Horn, Johannes Kühn und Philipp Nawrath über viel Erfahrung im Weltcup und können sich in Einzel, Sprint, Verfolgung und Mixedstaffeln noch für einen Platz bei der WM anbieten.

Die Nominierung für das Saison-Highlight im slowenischen Pokljuka (10. bis 21. Februar) erfolgt erst in der kommenden Woche im Anschluss an die EM, hieß es vom DSV. Die offizielle WM-Norm mit entweder einem Top-Acht-Platz oder zwei Top-15-Rängen haben in Arnd Peiffer, Benedikt Doll und Erik Lesser lediglich drei Männer und in Franziska Preuß, Denise Herrmann, Janina Hettich und Maren Hammerschmidt lediglich vier Frauen geschafft. Die deutsche Mannschaft wird jedoch voraussichtlich mit mindestens fünf Männern und fünf Frauen zur Weltmeisterschaft nach Pokljuka reisen.

+++++24. Januar 2021+++++

Deutsche Frauen-Staffel bei WM-Generalprobe auf Platz zwei - Peiffer im Massenstart Fünfter

Als Franziska Preuß beim letzten Schießen das große Zittern bekam, verhinderten nur die Tipps von Olympiasieger Sven Fischer den Totalausfall. "Ich bin in die Rücklage und Kniebeuge gegangen. Aber ich konnte trotzdem nicht anfangen, weil es zu wacklig war", sagte Preuß nach dem zweiten Platz der deutschen Biathlon-Staffel bei der WM-Generalprobe etwas zerknirscht.

Die Schlussläuferin aus Ruhpolding gab beim letzten Schießen in Antholz den zweiten Staffel-Sieg nacheinander aus der Hand - und ärgerte sich über das unkontrollierte Wackeln am Schießstand. Die 26-Jährige hatte es mit nur einem Nachlader zwar "ganz gut gelöst, aber blöd, dass die Nähmaschine gekommen ist", sagte sie im ZDF.

Trotzdem sammelte das DSV-Quartett um Vanessa Hinz, Janina Hettich, Denise Herrmann und Preuß mit einer ausgezeichneten Leistung kräftig Selbstvertrauen für die Medaillenhatz in Pokljuka (10. bis 21. Februar). "Ich bin hochauf zufrieden mit dem Ergebnis der Mädels, sie haben es alle wirklich sehr gut gemacht", sagte Trainer Kristian Mehringer.

Bei den Männern gelang Arnd Peiffer und Benedikt Doll im letzten Rennen vor der WM ein versöhnlicher Abschluss des stressigen Januars. Im Massenstart über 15 km verspielte Peiffer aber mit einem Fehler beim letzten Schießen noch einen Podiumsplatz und wurde Fünfter. "Eine solide Leistung", sagte Peiffer.