Biathlon: Weltverband lässt nach Skandal Anti-Doping-Programm prüfen

Salzburg Der Biathlon-Weltverband IBU zieht weitere Konsequenzen aus dem Doping- und Korruptionsskandal. Der Verband will seine Strukturen untersuchen. Dies teilte der Verband nach einer Vorstandssitzung in Saalfelden mit.

Der Biathlon-Weltverband will sein Anti-Doping-Programm von der Vereinigung der führenden Nationalen Anti-Doping-Agenturen (iNado) prüfen lassen. Das hat der Vorstand auf seiner Sitzung in Saalfelden beschlossen. An der nahmen alle acht derzeit aktiven Mitglieder teil.