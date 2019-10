„Eine neue Ära“ : Biathlon-Weltverband beschließt neues Regelwerk

München Der Biathlon-Weltverband IBU hat auf seinem Kongress in München ein neues Regelwerk verabschiedet, mit dem der Verband für mehr Transparenz und Integrität in Ethik- und Anti-Doping-Fragen sorgen will.

"Es gibt kein Zurück. Wir haben eine neue Ära des Biathlon eingeleitet", sagte der schwedische IBU-Präsident Olle Dahlin. Das einstimmig beschlossene Werk räumt einer unabhängigen Biathlon-Integritätsstelle (BIU) umfangreiche Rechte ein. Die Kommission soll zukünftig Fälle in den Bereichen Ethik und Anti-Doping-Kampf nicht nur untersuchen und verfolgen, sondern auch Befugnisse bei der Sanktionierung von Verstößen erhalten.

Bei von der BIU festgestellten Vergehen gegen Anti-Doping-Bestimmungen werde der Fall zur Urteilsfindung ohne Einmischung der IBU an die Anti-Doping-Abteilung des Internationalen Sportgerichtshofes (Cas) weitergegeben. "Jeder kann darauf vertrauen, dass alle potenziellen Probleme von einer starken unabhängigen Stelle behandelt werden", sagte der Vorsitzende der externen Überprüfungskommission Jonathan Taylor.

