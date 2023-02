Weltmeisterschaft Oberhof Deutsche Biathleten setzen bei Heim-WM auf Extramotivation durch Fans

Heimweltmeisterschaften sind für Sportlerinnen und Sportler immer ein Höhepunkt. Mehr Aufmerksamkeit, die Unterstützung von Familie und Freunden und nicht zuletzt die oftmals lautstarken eigenen Fans sorgen für eine ganz besondere Atmosphäre. Und genau auf die freuen sich auch die deutschen Biathletinnen und Biathleten schon seit Monaten. Die WM in Oberhof war für sie alle das große Ziel. Ins Team geschafft haben es Zwölf. Vanessa Voigt, Denise Herrmann-Wick, Benedikt Doll und Roman Rees können schon am heutigen Mittwoch in der Mixed-Staffel die Gänsehautstimmung im Thüringen-Stadion am Rennsteig genießen.