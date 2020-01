Biathlon-Weltcup in Oberhof : Peiffer sprintet unwiderstehlich auf Rang zwei

Oberhof Über den Jahreswechsel waren bei Arnd Peiffer die Bronchien dicht. Sein Start in Oberhof wackelte. Aber er wurde rechtzeitig fit und sorgt für den krönenden Abschluss des Heim-Weltcups. Es gibt aber auch Sorgenkinder bei den Biathleten.

Auf der Zielgeraden mobilisierte Arnd Peiffer angetrieben von den mehr als 20 000 Fans seinen letzten Kräfte - und wurde in der Windlotterie von Oberhof mit dem hervorragenden zweiten Platz im Massenstart belohnt. „Mit dem einen Fehler zum Schluss war ich so ein bisschen der Einäugige unter den Blinden. Aber ich bin sehr zufrieden“, sagte Peiffer, der im Zielsprint den Franzosen Simon Desthieux um 0,2 Sekunden bezwang. Dabei war der 32-Jährige über den Jahreswechsel krank und hatte nach zwei Arztbesuchen erst am Mittwoch grünes Licht für seinen Start erhalten. Nach drei Fehlern musste er sich am Sonntag nur dem nun 75-maligen Weltcupsieger Martin Fourcade aus Frankreich geschlagen geben.