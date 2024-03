Die deutschen Biathletinnen und Biathleten haben auch am zweiten Tag beim Weltcup im österreichischen Hochfilzen die Podestplätze klar verfehlt. Benedikt Doll schaffte in der Verfolgung am Samstag beim Sieg des Norwegers Johannes Thingnes Bö als Zehnter noch das beste Resultat. Im Pillerseetal belegte Vanessa Voigt als stärkste deutsche Frau wenig später Platz zwölf. Beim ersten Weltcup in Schweden hatte es für die Mannschaft noch zu zehn Podesträngen in zehn Wettbewerben gereicht. Zum Abschluss stehen in Hochfilzen am Sonntag (ab 11.30 Uhr/ARD und Eurosport) die Staffelrennen an.