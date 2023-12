Weltcup in Hochfilzen Biathleten wollen starken Saisonstart bestätigen

In Schweden hatten die deutschen Skijäger mit zehn Podestplätzen in den ersten Saisonrennen den besten Start überhaupt hingelegt. Am Freitag stehen zunächst die Sprints an. Bei den Männern gehen ab 11.30 Uhr (ARD und Eurosport) neben Östersund-Sieger Nawrath auch Ex-Weltmeister Benedikt Doll, Johannes Kühn, Roman Rees, Justus Strelow und David Zobel an den Start. Bei den Frauen sind es ab 14.25 Uhr neben Preuß und Weidel zudem Selina Grotian, Janina Hettich-Walz, Sophia Schneider und Vanessa Voigt.