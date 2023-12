Termine, Kader, Höhepunkte Das müssen Sie zum Biathlon-Weltcup 2023/24 wissen

Direkt zum Start in das neue Jahr kommen die Biathletinnen und Biathleten nach Oberhof. Wo 2023 noch die Weltmeisterschaften stattfanden, werden nun wieder sechs Weltcuprennen in der Arena am Rennsteig ausgetragen. Vom 8. bis 14. Januar steht dann direkt im Anschluss daran der Weltcup in Ruhpolding an. Dort finden ebenfalls sechs Wettbewerbe statt.