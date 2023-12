Biathlon-Weltcup 2023/24 Preuß erobert das Gelbe Trikot

Am Samstag (14.45 Uhr) starten dann die Männer in ihren ersten Sprint. Dabei will Roman Rees nach seinem Auftaktsieg im Einzel das Gelbe Trikot verteidigen. Dafür muss der 30-Jährige aber seine Infektionssymptome, die einen Start in der Staffel verhindert hatten, überwunden haben. Am Sonntag stehen zum Abschluss des Weltcups in Schweden noch die beiden Verfolgungen an (14.00 und 16.00 Uhr/alles ZDF und Eurosport).