Termine, Kader, Höhepunkte : Das müssen Sie zum Biathlon-Weltcup 2022/23 wissen

Service Düsseldorf Für die Biathleten geht es ab Ende November wieder um die Titel in Gesamtweltcup und Disziplinen-Wertung. Was sind die Highlights der Saison? Wer sind die Stars? Welche Deutschen haben Medaillenchancen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wann startet die Biathlon-Saison 2022/23? Wo endet sie?

Am 29. November startet in Kontiolahti in Finnland der 46. Biathlon-Weltcup. Eigentlich sollte der Weltcup schon im letzten Jahr in Finnland in Kontiolahti starten. Da aber der im belarussischen Minsk für den im März 2022 geplante Weltcup wegen der politischen Proteste in dem Land schon im Sommer 2021 abgesagt wurde, übernahm dann Kontiolahti diesen Spot im Kalender. Östersund in Schweden bekam dafür den Saisonstart. Nun ist dann Finnland mit der Saisoneröffnung dran.

Insgesamt werden an neun Stationen Weltcups ausgetragen. Das Weltcup-Finale steigt vom 16. bis 19. März 2023 am berühmten Holmenkollen in Oslo.

Wie viele Weltcup-Rennen gibt es in der Biathlon-Saison 2022/23?

Insgesamt sind in diesem Winter bei Frauen und Männern je 21 Weltcup-Wettbewerbe und zusätzlich fünf Staffelrennen sowie je zwei Mixed- und Single-Mixed-Staffelen geplant. Dazu kommt die Biathlon-WM, die in Oberdorf vom 8. Februar bis zum 19. Februar stattfindet. Seit dieser Saison zählen die Ergebnisse der Weltmeisterschaft nicht mehr in die Weltcup-Gesamtwertung mit ein.

Wo gibt es Biathlon-Rennen in Deutschland?

Vom 11. bis 15. Januar steht der Weltcup in Ruhpolding an. Zwischen dem 8. und 19. Februar findet die WM in Oberhof statt.

Wie wirkt sich der russische Angriffskrieg in der Ukraine auf den Weltcup aus?

Die IBU hat im September 2022 auf ihrem Kongress mit großer Mehrheit den Ausschluss der nationalen Verbände aus Russland und Belarus bestätigt. Beide Verbände werden in der IBU bis auf Weiteres suspendiert. Athleten aus den beiden Ländern dürfeb auch nicht unter neutraler Flagge an internationalen Biathlon-Wettbewerben teilnehmen. Weltcups finden in beiden Ländern nicht statt.

Wer sind die Stars im deutschen Biathlon-Kader 2022/23 der Frauen?

Denise Herrmann-Wick will in dieser Saison wieder an den Erfolg bei den Olympischen Spielen anknüpfen, als sie Gold im Einzel gewinnen konnte. Auch Franziska Preuß will wieder zeigen was in ihr steckt. Sie war ebenfalls Teil der Staffel, die bei Olympia Bronze gewinnen konnte. Ihre vergangene Saison war aber vor allem durch Rückschläge wegen Verletzungen und Krankheiten geprägt. Bleibt sie in diesem Winter fit, kann sie wieder zur Weltspitze gehören. Dahin will auch Vannessa Voigt, die im vergangenen Winter bereits immer wieder mit Top-Ergebnissen gezeigt hat, dass sie die nächste Top-Biathletin im deutschen Team werden kann. Bei Olympia verpasste sie als Vierte im Einzel nur knapp eine Medaille. Im Weltcup 2021/22 war sie in der Gesamtwertung als 13. die zweitbeste Deutsche.

Foto: dpa/Antti Aimo-Koivisto 10 Bilder Der Kader der deutschen Biathleten

Wer sind die Stars im deutschen Biathlon-Kader 2022/23 der Herren?

Bei den Männern könnte wohl einzig Benedikt Doll für Jubelsprünge im deutschen Team sorgen. Er konnte bei den Olympischen Spielen in Peking den sechsten Platz im Einzel belegen, blieb aber oft hinter den Erwartungen zurück. Dennoch hat der das Potenzial an seine Erfolge aus der Vergangenheit anzuknüpfen.

Philipp Horn, Johannes Kühn, Philipp Nawrath oder auch Roman Rees können an guten Tagen für Platzierungen unter den Top Ten oder auch auf dem Podest sorgen. Ob sie in diesem Winter den Durchbruch schaffen und wie stark sie sich im Vergleich zum Vorjahr verbessern konnten, müssen die ersten Rennen zeigen.

Wer sind die Favoriten auf den Biathlon-Weltcup 2022/23?

Bei den Männern dürfte auch im Biathlon-Weltcup 2022/23 Quentin Fillon Maillet der Favorit sein. Der Überflieger aus Frankreich dominierte den vergangenen Winter fast nach Belieben. Maillet gewann den Gesamtweltcup. Wer ihm gefährlich werden könnte sind die Brüder Tarjei und Johannes Thingnes Bö. Sie sind seit Jahren Teil der Weltspitze.

Bei den Frauen will die amtierende Gesamtweltcupsiegerin Marte Olsbu Röiseland aus Norwegen erneut um Siege laufen. Allerdings erkrankte sie im September an einer Gürtelrose. Wie weit sie das in der Vorbereitung zurückgeworfen hat, wird sich wohl erst unter Wettkampfbedingungen zeigen. Auch ihre Teamkollegin Tiril Eckhoff sollte eigentlich zu den Biathletinnen gehören, die in der Saison 2022/23 wieder um Siege laufen. Doch die Norwegerin scheint in einer Lebenskrise zu stecken, wie sie und ihr Trainer Anfang Oktober andeuteten. Wie auch Olsbu Röiseland hatte sich Eckhoff im März 2022 bei der Saisonabschluss-Party mit Corona infiziert. Bis heute leidet sie unter den Folgen wie Erschöpfung und Schlafstörungen. „Eine Zeit lang gab es große Fortschritte, und dann gab es etwas mehr Probleme“, sagte ihr Trainer Patrick Oberegger. Im Oktober traute er ihr keine schnelle Rückkehr ins Mannschaftstraining zu. Eckhoff selbst denkt gar über ein Karriereende nach.

Denise Herrmann-Wick hat den Sommer nicht nur für Training, sondern auch für ihre Hochzeit genutzt. Die Deutsche wirkte in der Vorbereitung gelöst und selbstbewusst. Vom Druck, der sie in der Vergangenheit manchmal zu belasten schien, scheint sie sich zumindest in der Vorbereitung befreit zu haben. Im Winter gehört sie wieder zu den Favoritinnen auf Weltcupsiege.

Welche Disziplinen gibt es beim Biathlon?

Neben den Staffeln der Frauen und Herren gibt es im Biathlon auch Mixed-Staffeln und Single-Mixed-Staffeln mit nur je einer Frau und einem Mann. Außerdem gibt es Einzelrennen, Massentarts und Verfolgungsrennen sowie Sprints.

Welche Regeländerungen gibt es ab der Biathlon-Saison 2022/23?

Die Internationale Biathlon-Union (IBU) hat im Weltcup das Punktesystem reformiert und im Sommer die neue Punkteverteilung bekannt gegeben. Die ersten sechs eines Weltcuprennens erhalten nun deutlich mehr Punkte als bisher. Das soll unter anderem den besten Athleten ermöglichen, im Gesamtweltcup auch dann zu gewinnen, wenn sie durch Krankheit Rennen verpassen. Die neue Regelung ist eine Reaktion auf das bereits abgeschaffte Streichergebnis, das bisher diesen Effekt haben sollte.

Die neue Punkteverteilung:

Platz 1: 90 Punkte (bisher 60)

Platz 2: 75 Punkte (bisher 54)

Platz 3: 60 Punkte (bisher 48)

Platz 4: 50 Punkte (bisher 43)

Platz 5: 45 Punkte (bisher 40)

Platz 6: 40 Punkte (bisher 38)

Platz 7: 36 Punkte (bisher 36)

Erstmals seit 1993 gehen die Ergebnisse der Biathlon-Weltmeisterschaften 2023 nicht mehr in die Weltcupwertungen mit ein. Der Grund: Weil die Startquoten und damit auch das Teilnehmerfelder bei Weltmeisterschaften anders sind als im Weltcup, können sonst Athleten benachteiligt werden, die bei der WM aus diesen Gründen nicht starten dürfen.In der Nationenwertung geht die WM weiterhin ins Weltcupergebnis ein, da dabei ohnehin nur die besten drei Athleten eines Teams gewertet werden.

Wo wird Biathlon 2022/23 im TV übertragen?

ARD und das ZDF wechseln sich 2022/23 bei der Übertragung von Weltcup-Wochenende zu Weltcup-Wochenende erneut ab. Auch Eurosport überträgt die Biathlon-Weltcups live im TV. Das ZDF ist beim ersten Weltcup dran.

Wo läuft der Biathlon-Weltcup 2022/23 online im Live-Stream?

ARD und ZDF übertragen die Biathlon-Weltcups auch im Live-Stream in ihren Mediatheken. Sie stellen zudem Live-Ticker zur Verfügung.

Ergebnisse und Weltcup-Stände der Biathlon-Saison 2022/23

Hier finden Sie alle Ergebnisse der Biathlon-Wettbewerbe sowie den Stand in den Weltcup-Wertungen der einzelnen Disziplinen und im Gesamtweltcup 2022/23:

Biathlon-Weltcup 2022/23 – der Zeitplan in Kontiolahti:

29.11.2022 (Dienstag 13:15 Uhr) - Einzel der Herren 20 Kilometer

30.11.2022 (Mittwoch 13:15 Uhr) - Einzel der Damen 15 Kilometer

01.12.2022 (Donnerstag 11:00 Uhr) - Staffel der Herren 4x7,5 Kilometer

01.12.2022 (Donnerstag 13:35 Uhr) - Staffel der Damen 4x6 Kilometer

03.12.2022 (Samstag 10:45 Uhr) - Sprint der Herren 10 Kilometer

03.12.2022 (Samstag 13:45 Uhr) - Sprint der Damen 7,5 Kilometer

04.12.2022 (Sonntag 12:15 Uhr) - Verfolgung der Herren 12,5 Kilometer

04.12.2022 (Sonntag 14:15 Uhr) - Verfolgung der Damen 10 Kilometer

