Start der Weltcup-Saison 2022/23 Deutsches Biathlon-Team setzt auf bessere Schießleistungen und den Trainereffekt

Ähnliches berichten die Biathletinnen von Olsbu Röiseland. „Gerade im Schießen hat er Schwerpunkte eingebracht, die waren auch für mich als gute Schießerin komplett neu, sodass ich neuen Input gefunden habe, der mich weiter bringt“, sagt Vanessa Voigt. In der gesamten Mannschaft sei die Trefferleistung in den vergangenen Wochen um einiges gestiegen. Und so ist Voigt optimistisch, dass die oft bemängelte Schießleistung im DSV-Team in dieser Saison besser wird. „Bei mir arbeiten wir gerade vor allem an meiner Schießgeschwindigkeit, aber es sind auch so einfache Sachen, wie mal ohne den Schießriemen zu arbeiten und zu gucken, wo dann eigentlich die Schüsse hinkommen. Da hätten wir als Deutsche früher nicht so hingeschaut“, erklärt die 25-Jährige, was der Norweger anders macht.