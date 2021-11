Termine, Kader, Höhepunkte : Das müssen Sie zum Biathlon-Weltcup 2021/22 wissen

Düsseldorf Für die Biathleten geht es ab Ende November wieder um die Titel in Gesamtweltcup und Disziplinen-Wertung. Was sind die Highlights der Saison? Wer sind die Stars? Welche Deutschen haben Medaillenchancen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wann startet die Biathlon-Saison 2021/22? Wo endet sie?

Am 26. November startet in Östersund in Schweden der 45. Biathlon-Weltcup. Eigentlich sollte der Weltcup im belarussischen Minsk stattfinden. Der Start wurde aber wegen der politischen Sanktionen gegen Belarus verlegt und Minsk als Weltcupstation gestrichen.

Das Finale steigt vom 14. bis 20. März 2021 am berühmten Holmenkollen in Oslo.

Wie viele Weltcup-Rennen gibt es in der Biathlon-Saison 2021/22?

Insgesamt sind in diesem Winter bei Frauen und Männern je 22 Weltcup-Wettbewerbe und zusätzlich fünf Staffelrennen sowie je zwei Mixed- und Single-Mixed-Staffelen geplant. Gabe es im vergangenen Winter wegen der Pandemie nur an sieben Orten Weltcups, sind es nun wieder neun. Nur in Östersund finden gleich an zwei Wochenenden Rennen statt. An den Weltcup-Orten finden jeweils über mehrere Tage verteilt auch mehrere Wettbewerbe in den unterschiedlichen Biathlon-Disziplinen statt. In dieser Saison starten die Weltcup-Wochen an vielen Orten bereits am Montag und enden dann am Sonntag. Im finnischen Kontiolahti verweilen die Biathletinnen und Biathleten sogar für eineinhalb Wochen.

Wo gibt es Biathlon-Rennen in Deutschland?

Vom 3. bi 9. Januar steht zum Start in das neue Jahr der beliebte Weltcup in Oberhof an. DIrekt im Anschluss geht es von 10. bis 16. Januar nach Ruhpolding.

Biathlon-Termine 2021/22 und Highlights bei den Herren und Frauen

In diesem WInter sind die Olympischen Spiele in Peking vom 4. bis 20. Februar der Höhepunkt. Die Weltmeisterschaften, die sonst jedes Jahr im Biathlon stattfinden, entfallen dahier auch in dieser Saison.

Höhepunkt sind auch die Weltcups in Oberhof und Hochfilzen. In Antholz erwartet die Biathletinnen und Biathleten ebenfalls ein großes Sportfest.

Außerdem findet in diesem Jahr wieder die World Team Challenge auf Schalke statt, am 28. Dezember. Diese gehört allerdings nicht zum Weltcup.

Wer sind die Stars im deutschen Biathlon-Kader 2021/22 der Frauen?

Denise Herrmann will in der Olympia-Saison wieder an alte Erfolge anküpfen. Vanessa Preuß konnte in der vergangenen Saison mit einigen Podestplätzen zeigen, dass sie eine Weltklasse-Biathletin ist.

Insgesamt konnte das Frauen-Team 2020/21 aber nicht an die herausragenden Leistungen der Vergangenheit anschließen und muss 2021/22 konstanter werden.

Wer sind die Stars im deutschen Biathlon-Kader 2021/22 der Herren?

Wer sind die Favoriten auf den Biathlon-Weltcup 2021/22?

Bei den Männern führt kein Weg an Johannes Thingnes Bö vorbei. Der Überflieger aus Norwegen dominierte die vergangenen Winter fast nach Belieben. Bö gewann erneut den Gesamtweltcup – vor seinem Landsmann Sturla Holm Laegreid. Auch er gehört 2021/22 zu den Favoriten. Nur der Franzose Quentin Fillon Maillet durchbrach 2020/21 die Dominanz der Norweger.

Bei den Frauen wird die amtierende Gewamtweltcupsiegerin Tiril Eckhoff aus Norwegen erneut um Siege laufen. 2020/21 gewann sie 13 Rennen. Ihre Teamkollegin Marte Olsbu Röiseland, Hanna Öberg aus Schweden und Dorothea Wierer werden versuchen, ihr die Siege streitig zu machen.

Welche Disziplinen gibt es beim Biathlon?

Neben den Staffeln der Frauen und Herren gibt es im Biathlon auch Mixed-Staffeln und Single-Mixed-Staffeln mit nur je einer Frau und einem Mann. Außerdem gibt es Einzelrennen, Massentarts und Verfolgungsrennen sowie Sprints.

Was ist neu in der Biathlon-Saison 2021/22?

Sportlich bleibt alles beim Alten: Es gibt weiterhin Wettkämpfe im Einzel (3), Sprint (9), Verfolgung (6) und Massenstart (6) sowie in der Staffel (6), der Mixed-Staffel (4) und der Single-Mixed-Staffel (4). Deutschland hat nach wie vor bei Frauen und Männern sechs Startplätze.

Doch es gibt zwei Regeländerungen:

Ende September 2020 hat die Internationale Biathlon Union (IBU) für die neue Saison beschlossen, dass Strafen für Vergehen am Schießstand nicht immer zur Disqualifikation führen. Außerdem wird ein neues, dunkelblaues Trikot eingeführt. Das tragen jeweils die beste Biathletin und der beste Biathlet, die bis zum 31. Dezember unter 25 Jahre alt sind. Die Auszeichnung ersetzt die „Rookie of the Year“-Auszeichnung am Ende des Jahres.

Wo wird Biathlon 2021/22 im TV übertragen?

ARD und das ZDF wechseln sich 2021/22 bei der Übertragung von Weltcup-Wochenende zu Weltcup-Wochenende erneut ab. Auch Eurosport überträgt die Biathlon-Weltcups live im TV. Das ZDF ist beim ersten Weltcup dran.

Wo läuft der Biathlon-Weltcup 2021/22 online im Live-Stream?

ARD und ZDF übertragen die Biathlon-Weltcups auch im Live-Stream in ihren Mediatheken. Sie stellen zudem Live-Ticker zur Verfügung.

Ergebnisse und Weltcup-Stände der Biathlon-Saison 2021/22



Hier finden Sie alle Ergebnisse der Biathlon-Wettbewerbe sowie den Stand in den Weltcup-Wertungen der einzelnen Disziplinen und im Gesamtweltcup 2021/22:

Biathlon-Weltcup 2021/22 – der Zeitplan in Östersund:

27.11.2021 15:00 Östersund (Schweden) 20 km Einzelwettkampf

28.11.2021 13:45 Östersund (Schweden) 10 km Sprint

02.12.2021 16:30 Östersund (Schweden) 10 km Sprint

04.12.2021 15:10 Östersund (Schweden) 4x7,5 km Staffel

05.12.2021 15:15 Östersund (Schweden) 12,5 km Verfolgung

