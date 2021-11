Biathletin läuft zum Auftakt aufs Podest : Herrmann trotz Platz drei nicht ganz zufrieden

Östersund Der Auftakt der deutschen Biathletinnen war vielversprechend. Gleich im ersten Rennen schafft es Denise Herrmann auf Platz drei. Richtig zufrieden war sie jedoch nicht.

Denise Herrmann hat gleich beim Weltcup-Auftakt im schwedischen Östersund den deutschen Biathletinnen den ersten Podestplatz im Olympia-Winter beschert. Die 32-Jährige leistete sich am Samstag im Einzel über 15 Kilometer nur einen Fehler, am Ende fehlten der Sächsin nur 5,3 Sekunden auf die zweitplatzierte Österreicherin Lisa Theresa Hauser (27), die ebenfalls eine Strafminute kassierte. Den ersten Sieg der neuen Saison sicherte sich überlegen Weltmeisterin Marketa Davidova (24). Die fehlerfreie Tschechin hatte am Ende 1:17,7 Minuten Vorsprung auf Hauser.