Termine, WM, Höhepunkte : Das müssen Sie zum Biathlon-Weltcup 2019/20 wissen

Düsseldorf Für die Biathleten geht es ab Ende November wieder um die Titel in Gesamtweltcup und Disziplinen-Wertung. Was sind die Highlights der Saison? Wer sind die Stars? Welche Deutschen haben Medaillenchancen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wann startet die Biathlon-Saison 2019/20? Wo endet sie?

Am 30. November startet im schwedischen Östersund, WM-Ort des vergangenen Winters, der 43. Biathlon-Weltcup. Das Finale steigt ab dem 16. März 2020 am berühmten Holmenkollen in Oslo.

Wie viele Weltcup-Rennen gibt es in der Biathlon-Saison 2019/20?

Insgesamt sind in diesem Winter zehn Weltcups geplant. An den zehn Weltcup-Orten finden aber über mehrere Tage verteilt auch mehrere Wettbewerbe in den unterschiedlichen Biathlon-Disziplinen statt. Meist geht es bereits am Donnerstag los. Das Weltcup-Wochenende endet dann am Sonntag.

Wo gibt es Biathlon-Rennen in Deutschland?

Wie immer macht der Weltcup in Oberhof und in Ruhpolding Station. Die Rennen in Oberhof starten am 9. Januar 2020 (bis 12. Januar 2020). In Ruhpolding finden die Wettkämpfe vom 15. bis 19. Januar 2020 statt.

Nicht zur Weltcupwertung zählt die World Team Challenge, die auch dieses Jahr wieder auf Schalke stattfindet. Am 28. Dezember 2019 treten beim „Biathlon auf Schalke“ Zweierteams mehrerer Nationen an und laufen und schießen kurz nach Weihnachten bei dem Event um den Sieg.

Biathlon-Termine 2019/20 und Highlights bei den Herren und Frauen

Im Gegensatz zu den anderen Wintersportarten gibt es im Biathlon die Weltmeisterschaften im Einjahresrhythmus. Die WM 2020 beginnt am 12. Februar in Antholz in Südtirol. Bis zum 23. Februar werden Medaillen in zwölf Wettkämpfen vergeben. Die WM-Ergebnisse gehen aber auch in die Weltcupwertung mit ein.

Höhepunkt sind auch die Weltcups in Oberhof und Ruhpolding – und unabhängig vom Weltcup die World Team Challenge auf Schalke am 28. Dezember 2019.

Wer sind die Stars im deutschen Biathlon-Kader 2019/20 der Frauen?

Siege in Serie wird es im Jahr eins nach dem Rücktritt von Biathlon-Königin Laura Dahlmeier für den Deutschen Skiverband (DSV) wohl nicht mehr geben. Für das Frauen-Team ist es jedoch eine große Chance, aus dem Schatten der Vorzeigeläuferin zu treten. Vor allem auf Verfolgungs-Weltmeisterin Denise Herrmann ruhen die Hoffnungen. Franziska Preuß muss Konstanz in ihre Leistungen bringen.

Wer sind die Stars im deutschen Biathlon-Kader 2019/20 der Herren?

Bei den Männern gibt es in Arnd Peiffer, Benedikt Doll und Erik Lesser mehrere Anwärter auf das Podest. Bleibt abzuwarten, wie Simon Schempp aus seiner längeren Pause in den Weltcup zurückkehrt. Im Sommer zeigte er sich in starker Form.

Wer sind die Favoriten auf den Biathlon-Weltcup 2019/20?

Bei den Männern führt kein Weg an Johannes Thingnes Bö vorbei. Der Überflieger aus Norwegen dominierte den vergangenen Winter fast nach Belieben und stellte mit 16 Siegen eine neue Bestmarke auf. Allerdings ist offen, ob Bö alle Rennen laufen wird. Seine Frau erwartet im Januar ihr erstes Kind. Spannend wird sein, wie sich Martin Fourcade präsentiert. Der Franzose zeigte in der letzten Saison ungewohnte Schwächen. Bei den Frauen dürften die Italienerinnen Dorothea Wierer und Lisa Vittozzi, die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland, Hanna Öberg (Schweden) und auch Denise Herrmann zu den aussichtsreichsten Kandidatinnen gehören.

Wer ist beim Biathlon 2019/20 nicht mehr dabei?

Die siebenmalige Weltmeisterin Laura Dahlmeier erklärte im Frühjahr ihren Rücktritt. Sie verspüre nicht mehr die hundertprozentige Leidenschaft, die für den Profisport erforderlich ist. Auch Sprintweltmeisterin Anastasyja Kuzmina (Slowakei), schon zweifache Mutter, beendete ihre Karriere. Zudem machten Simon Fourcade, der meist im Schatten seines jüngeren Bruders Martin stand, und der Sachse Michael Rösch, der zuletzt für Belgien startete, Schluss. Olympiasieger Anton Schipulin hatte schon im Verlauf des vergangenen Winters genug. Der Russe war die nicht abreißenden Dopinggerüchte um seine Person leid.

Welche Disziplinen gibt es beim Biathlon?

Neben den Staffeln der Frauen und Herren gibt es im Biathlon auch Mixed-Staffeln und Single-Mixed-Staffeln mit nur je einer Frau und einem Mann. Außerdem gibt es Einzelrennen, Massentarts und Verfolgungsrennen sowie Sprints.

Was ist neu in der Biathlon-Saison 2019/20?

Sportlich bleibt alles beim Alten: Es gibt weiterhin Wettkämpfe im Einzel (3), Sprint (9), Verfolgung (6) und Massenstart (6) sowie in der Staffel (6), der Mixed-Staffel (4) und der Single-Mixed-Staffel (4). Deutschland hat nach wie vor bei Frauen und Männern sechs Startplätze. Sportpolitisch hat der Weltverband IBU nach Aussage seines Präsidenten Olle Dahlin jedoch eine "neue Ära" eingeleitet. Auf ihrem Kongress im Oktober verabschiedete die IBU eine neue Verfassung, mit der der Verband nach einigen Skandalen für mehr Transparenz und Integrität in Ethik- und Anti-Doping-Fragen sorgen will.

Wo wird Biathlon 2019/20 im TV übertragen?

ARD und das ZDF wechseln sich 2019/20 bei der Übertragung von Weltcup-Wochenende zu Weltcup-Wochenende erneut ab. Auch Eurosport überträgt die Skisprung-Weltcups live im TV.

Wo läuft der Biathlon-Weltcup 2019/20 online im Live-Stream?

ARD und ZDF übertragen die Biathlon-Weltcups auch im Live-Stream in ihren Mediatheken. Sie stellen zudem Live-Ticker zur Verfügung. Durch die Live-Übertragung im TV bei Eurosport sind die Weltcups 2019/20 erstmals auch im Live-Stream beim Sport-Streamingdienst Dazn zu sehen.

Was ändert sich für die TV-Zuschauer beim Biathlon?

Laura Dahlmeier wird bei ausgewählten Rennen für das ZDF neben Sven Fischer als Expertin im Einsatz sein. Erstmals wird die 26-Jährige beim Weltcup in Le Grand Bornand kurz vor Weihnachten in ihrer neuen Rolle zu sehen sein, zudem in Ruhpolding sowie bei der WM in Antholz.

Ergebnisse und Weltcup-Stände der Biathlon-Saison 2019/20



Hier finden Sie alle Ergebnisse der Biathlon-Wettbewerbe sowie den Stand in den Weltcup-Wertungen der einzelnen Disziplinen und im Gesamtweltcup 2019/20:

Biathlon-Weltcup 2019/20 – der Zeitplan in Hochfilzen (Österreich)

Freitag, 13. Dezember 2019: 11.30 Uhr - Frauen, Sprint 7,5 km

Freitag, 13. Dezember 2019: 14.20 Uhr - Männer, Sprint 10 km



Samstag, 14. Dezember 2019: 11.30 Uhr - Frauen, Staffel 4 x 6km

Samstag, 14. Dezember 2019: 14.55 Uhr - Männer, Verfolgung 12,5 km

Sonntag, 15. Dezember 2019: 12 Uhr - Frauen, Verfolgung 10 km

Sonntag, 15. Dezember 2019: 14.15 Uhr - Männer Staffel 4 x 7,5 km



Das deutsche Aufgebot für Hochfilzen

Damen:

- Denise Herrmann (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal)

- Franziska Hildebrand (WSC Clausthal-Zellerfeld)

- Vanessa Hinz (SC Schliersee)

- Karolin Horchler (WSC Clausthal-Zellerfeld)

- Franziska Preuß (SC Haag)

- Anna Weidel (SV Kiefersfelden)



Herren:

- Benedikt Doll (SZ Breitnau)

- Philipp Horn (SV Eintracht Frankenhain)

- Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl)

- Erik Lesser (SV Eintracht Frankenhain)

- Arnd Peiffer (WSV Clausthal-Zellerfeld)

- Simon Schempp (SZ Uhingen)

Im TV übertragen werden die Weltcup-Rennen ab dem 4. Dezember aus Östersund live in der ARD und auf Eurosport.

