Biathlon-Weltcup 2023/24 Fluorverbot mischt das Biathlon-Feld durch

Nur Ex-Weltmeister Benedikt Doll und Roman Rees haben im deutschen Biathlon-Männerteam ihre Startplätze für den Weltcup-Auftakt in gut fünf Wochen sicher. Wie der neue Bundestrainer Uroš Velepec bei der Einkleidung des Deutschen Skiverbands am Mittwoch in München sagte, kämpfen insgesamt noch sieben weitere Athleten um die verbleibenden vier Positionen für die ersten Rennen des Winters am letzten November-Wochenende im schwedischen Östersund. „Ein paar Männer haben ein bisschen einen Bonus vom letzten Jahr, aber letztes Jahr ist eben letztes Jahr“, sagte Velepec.