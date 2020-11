Früherer Biathlon-Star : Laufen, schießen, lächeln - Turbo-Disl wird 50

Uschi Disl in ihrer Zeilt als TV-Expertin in der ARD. Foto: ARD

Düsseldorf Uschi Disl ist bis heute eine der erfolgreichsten Wintersportlerinnen bei Olympia. In Deutschland gehörte sie zu den ersten Weltcup-Biathletinnen und zu der Generation, die den Sport hierzulande populär machten. Am 15. November wird sie 50 Jahre alt.

Dass sich Uschi Disl 1986 entschied, vom Langlauf zum Biathlon zu wechseln, war ein Glücksfall für die Sportart, die damals in Deutschland bei den Frauen gerade erst um Anerkennung kämpfte. Anfang der 1980er Jahre machte sich eine Gruppe aus jungen Sportlerinnen aus Willingen zur Aufgabe, in die Weltspitze vorzudringen und Frauen-Biathlon in Deutschland durchzusetzen. Zum Team von Trainerin Renate Schinzes gehörte die spätere Olympiasiegerin Petra Behle. Doch der Sport brauchte weitere Aushängeschilder. 1986 gab es die ersten Deutschen Meisterschafen für Frauen. Im gleichen Jahr wechselte Disl zu den Skijägerinnen. Zwei Jahre später stieß die Bayerin zu den hessischen Weltcup-Läuferinnen und es begann eine Erfolgsgeschichte, die bis heute ihres Gleichen sucht.

Foto: dpa/Patrick Seeger 73 Bilder Alle Sportler des Jahres seit 1990

Am 15. November wird Turbo-Disl, die ihren Spitznamen ihrer überragenden Laufstärke und ihrem oftmals unwidestehlichem Schlussspurt zu verdanken hat, 50 Jahre alt. Dem Biathlon ist sie auch nach ihrem Rücktritt 2006 treu geblieben. Erst als Expertin für die ARD, nun betreibt sie die Vertretung des Skiwachs-Herstellers HWK in ihrer neuen schwedischen Heimat Mora. Dort lebt sie mit ihrem Mann, dem Skitechniker Thomas Söderberg, Tochter und Sohn auf einem abgeschiedenen Gehöft.

Info Wichtige Stationen im Leben von Uschi Disl Saison 1986/87 Wechsel vom Langlauf zum Biathlon Saison 1988/89 Erstes Weltcup-Rennen (in Ruhpolding) Saison 1990/91 Erster Sieg im Weltcup (Sprint in Les Saisies) Olympia 1992 Frauen-Biathlon ist erstmal olymische. Disl holt mit der Staffel Silber. Olympia 1998 Disl gewinnt Gold mit der Staffel, Silber im Sprint und Bronze im Einzel. WM 2005 in Hochfilzen Erfolgreichste Athletin mit zweimal Gold und einmal Silber. Saison 2006 In ihrem letzen Olympiarennen läuft Disl im Schlussport von Platz sechs zu Bronze. Am 23. März beendet sie ihre Karriere in Oslo. 2007 Tochter Hanna wird geboren.

In der Öffentlichkeit ist es um die erfolgreichste deutsche Winterolympionikin trotz TV-Auftritten bei TV-Formaten wie „Ewige Helden“ auf Vox ruhiger geworden. Dennoch gehört Disl zu den gefragtesten Expertinnen, wenn es um Biathlon geht. Immerhin ist sie nicht nur in Deutschland eine der erfolgreisten ihrer Sportart, sondern mit neun Olympia- und 19 WM-Medaillen sowie 30 Einzelsiegen im Weltcup auch international. Ihren ersten Einzelsieg im Weltcup holte sie in der Saison 1990/91 im Sprint in Les Saisies. 15 Jahre später wird sie die erfolgreichste Athletin bei der WM in Hochfilzen – mit den Titeln im Einzel und Verfolgung sowie silber in der Staffel. Am Ende ihrer Karriere wird sie insgesamt acht Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften gesammelt haben, sechs davon mit dem Team.

Foto: AFP 13 Bilder Biathlon-WM 2005: Zweites Gold für Disl

Doch eine noch besondere Beziehung hat sie zu Olympia. Fünfmal nahm Disl an olympischen Winterspielen teil. 1992 in Albertvielle gehörte sie zur Silber-Staffel des Deutschen Skiverbandes (DSV) und damit zu den ersten Olympia-Medaillengewinnerinnen im Biathlon überhaupt. Denn Frauen-Biathlon war da zum erstenmal olympische Disziplin. 1998 in Nagano und 2002 in Salt Lake City folgten jeweils Olympia-Gold mit der Staffel. Mit Silber im Sprint und Bronze im Einzel wurden die Spiele in Nagano zu ihren erfolgreichsten. Zum Olympiasieg in den Indivudal-Rennen reichte es zwar nicht, doch unvergessen bleibt ihr Lauf zu Bronze in ihrem letzten olympischen Rennen 2006 in Turin.

Nachdem sie im Einzel enttäuscht hatte, wurde sie erstmals in ihrer Olympia-Geschichte nicht für die Staffel aufgestellt. Ihre Zuversicht und ihr berühmtes Lächeln verlor die Bundespolizistin aber nicht. Die Enttäuschung münzte sie in einen unvergesslichen Kampf im Massenstart um. Mit einer grandiosen Schlussrunde lief sie noch von Platz sechs auf den Bronzerang. Disl warf noch mal ihren Turbo an, obwohl sie offenbar schon am Limit war, wie sie 2019 im Gespräch mit unserer Redaktion erzählte. „Da habe ich mich richtig ausgepowert und weiß nicht mehr genau, wie ich ins Ziel gekommen bin“, sagte Disl.

54 Bilder Olympia 2006: Die Stars in Turin

Auf dem Treppchen und in den Interviews konnte sie sich umso mehr freuen und zeiget einmal mehr, warum sie als Frohnatur im Biathlon-Zirkus galt, die auch bei den Kontrahentinnen beliebt war.

„Uschi war ein Glücksfall für Damen-Biathlon. Nicht nur in Deutschland. Ihr natürliches, sympathisches Auftreten hat ganz entscheidend zur Popularität unserer Sportart beigetragen“, lobte ihr damaliger Heim- und Bundestrainer Uwe Müssiggang seine Vorzeigeathletin, als diese im März 2006 zurücktrat. Disl hat mit ihren Erfolgen und ihrer Art den Weg für die Erfolge von Kati Wilhelm, Magdalena Neuner oder Laura Dahlmeier bereitet – indem sie als Vorbild und Lehrmeisterin fungierte. Und auch 14 Jahre später ist sie noch immer eines des Gesichter dieses Sports, nicht nur in Deutschland, auch in Schweden und anderen Ländern.