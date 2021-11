Am 27. November starten die Biathleten im schwedischen Östersund in die Wintersaison 2021/22, als Ersatz für die eigentlich im finnischen Kontiolahti geplanten Rennen. Kontiolahti ist nun Ersatzaustragungsort für den März-Weltcup in Minsk (Belarus), wo aufgrund der politischen Lage und Planungsunsicherheiten keine Rennen stattfinden werden. Höhepunkt sind die Olympischen Winterspiele in Peking im Februar. Hier finden Sie alle Biathlon-Termine 2021/22.