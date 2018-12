Biathlon-Sprint der Frauen: Weltcup-Debütantin Weidel sorgt für Überraschung im deutschen Team

Die deutsche Biathletin Anna Weidel beim Schießen beim Sprint in Pokljuka. Foto: dpa/Darko Bandic

Pokljuka Franziska Preuß hat das Podium erneut verpasst. Im Sprint von Pokljuka war sie dennoch beste Deutsche. Für eine Überraschung sorgt Anna Weidel. Die übrigen deutschen Biathletinnen hatten beim Sieg der Finnin Mäkäräinen keine Chance.

Am Ende fehlte Franziska Preuß wieder nur eine Kleinigkeit zu ihrem ersten Podium seit fast vier Jahren. Weil die 24-Jährige am Samstag im Biathlon-Sprint von Pokljuka einen ihrer zehn Schuss daneben setzte, reichte es statt für Platz drei „nur“ für Rang neun. Beim Sieg der überragenden Siegerin Kaisa Mäkäräinen war die Bayerin, die in der jüngeren Vergangenheit oft von Krankheiten zurückgeworfen wurde, aber wie im Einzel beste Deutsche (Hier geht es zu unserem Wintersport-Ticker).