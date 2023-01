Weltcup in Ruhpolding Sorgen um Biathletin Preuß – und um das Wetter

Nach einem ersten Saisonteil mit acht Podiumsplatzierungen läuft längst die Analyse. „Es ist nicht so, dass wir katastrophal in Form sind. Wir machen es uns nur am Schießstand zu schwer“, betonte Bitterling. Daran arbeite man bereits mit allen Beteiligten „intensiv, dass wir in Ruhpolding wieder eine bessere Rolle spielen können“. Im Fokus stehen dabei einmal mehr Herrmann-Wick und bei den Männern Benedikt Doll. Beiden sind am ehesten vordere Plätze zuzutrauen.